Cabildo avala densidad a Infonavit con votos en contra de Morena

El regidor Fernando Flores votó en contra: afirma que las casas quedarán a una calle de una planta tratadora de residuos clausurada en 2025.

Predio de Puertas de San Miguel, en Querétaro, donde el Cabildo autorizó densidad para 120 viviendas del Infonavit.
  • El Ayuntamiento de Querétaro aprobó con 12 votos el incremento de densidad para el desarrollo de 120 viviendas del Infonavit en Puertas de San Miguel, etapa 1.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- El Ayuntamiento de Querétaro aprobó con 12 votos a favor y los votos en contra de Morena el incremento de densidad y la donación al municipio de predios en la delegación Félix Osores Sotomayor.

Los predios están ligados a un desarrollo de 120 viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para el programa federal de vivienda para el bienestar en Puertas de San Miguel, etapa 1.

El regidor Fernando Flores citó la opinión técnica del acuerdo y votó en contra. Sostuvo que las nuevas casas quedarán separadas por una sola calle, de ocho a 10 metros, de una planta tratadora de residuos que fue clausurada en julio de 2025 por incumplir especificaciones.

Atribuyó a esa planta problemas de salud entre quienes ya viven en la colonia, a unos 200 metros de sus instalaciones, distancia que, dijo, ya contraviene la norma 083.

"Construir casas al lado de una tratadora de residuos, pues es una mentada de madre", expresó el regidor, en alusión al titular del Infonavit.

De acuerdo con Flores, vecinos de Puertas de San Miguel han acudido al Ayuntamiento a entregar oficios para que se atienda la situación de la planta.

"Hoy ustedes tienen la opción de negar estas 120 viviendas y evitar problemas a futuro", planteó a los integrantes del Cabildo.

La síndica municipal María del Carmen Presa respondió que el predio fue propuesta del gobierno federal. El síndico Claudio Sinesio precisó que el terreno no tiene consideración técnica alguna en contra y que el municipio no lo dona para las viviendas.

Explicó que el predio pertenece al Infonavit y que el Ayuntamiento recibe en donación las áreas correspondientes al desarrollo, a las que se asigna uso de suelo de espacios verdes y abiertos.

El regidor Marco Antonio León rechazó que el origen federal del proyecto sirva como argumento para votarlo. "A mí en lo personal no me interesa si es del gobierno federal, si está avalado por Trump, por la Organización de las Naciones Unidas o por quien quiera", dijo, y calificó ese argumento de pusilánime.

En el punto siguiente, el Cabildo votó el incremento de densidad y la modificación a la normatividad por zonificación del predio con clave catastral 1401-001-20021-060, en la delegación Felipe Carrillo Puerto.

Según expuso León, en febrero de 2022 Desarrollo Urbano autorizó en ese terreno 13 viviendas y un local comercial de hasta 40 metros cuadrados. El predio está en la calle San Agustín número 36 del fraccionamiento San Antonio de la Punta.

La opinión técnica del nuevo acuerdo abre la puerta a 60 viviendas y eleva la altura máxima de tres a cuatro niveles.

León señaló que el acuerdo no identifica a los propietarios ni precisa si son personas físicas o morales. Añadió que en los hechos implica un cambio de uso de suelo, pues construir cuatro niveles requiere un uso habitacional de densidad media intensiva en adelante.

La regidora Paulina Aguado Romero agregó que el documento llegó sin datos del solicitante, fotografías ni planos, y propuso retirarlo del orden del día.

Flores refirió que vecinos de las calles Martimor, Océano Pacífico y Océano Antártico, a quienes acompañó en 2025 en el cobro de su seguro de vivienda, atribuyen las inundaciones que sufrieron a la construcción de edificios de cuatro pisos en la colonia. El acuerdo reunió 11 votos a favor.

Antes, en la sesión encabezada por el alcalde Felifer Macías Olvera, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad, con 16 votos, la incorporación de nuevos predios al Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA). El acuerdo fija un plazo máximo de ocho meses para concluir el proceso de donación.

El regidor Jorge Ceballos pidió que se informe cómo se distribuirá, predio por predio, el presupuesto de casi 10 millones de pesos. Flores planteó que se definan desde ahora los recursos para su conservación.

"Conservar no necesariamente significa construir o intervenir", sostuvo Presa, quien defendió que cada predio cuente con un programa de manejo técnico y particular. Aguado pidió la escrituración de los terrenos y un padrón actualizado de las propiedades del fideicomiso.

La regidora Rosa Corral advirtió que la factibilidad hídrica descrita en el acuerdo del fraccionamiento Altozano el Nuevo Querétaro, en la delegación Epigmenio González, ya no está vigente.

También solicitó la ratificación de movilidad y las autorizaciones ambientales de las cuatro etapas. La relotificación de las etapas 1, 2, 3 y 4 pasó con 14 votos a favor.

Por la misma votación se aprobó la modificación a la normatividad por zonificación de un predio en la delegación Santa Rosa Jáuregui.

En asuntos generales, vecinos de Ciudad del Sol entregaron el proyecto de un parque para uno de los predios cuya revocación aprobó el Cabildo en sesiones anteriores. El proyecto está respaldado por una encuesta a 1,090 personas y, según Aguado, el alcalde está dispuesto a desarrollarlo.

La regidora denunció que otra esquina de propiedad municipal en esa zona está ocupada por cerca de 10 camiones de comida que se conectan a la luz y al agua del servicio público. Solicitó una investigación del Ayuntamiento.

gobierno cabildo felifer macias morena

Reciente

Fila de tractocamiones sobre la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México, a la altura de San Juan del Río
Editorial

Obras en el km 139 generan carga intensa en la México-Querétaro

Hacia la Ciudad de México, las labores del kilómetro 148 al 158 también redujeron carriles; conductores reportaron trayectos de casi cuatro horas desde el Estado de México.

Fila de automóviles y un autobús sobre Prolongación Constituyentes, vialidad que recibirá más tráfico por la reducción de carriles en la autopista México-Querétaro
Editorial

México-Querétaro operará a un carril hacia la capital hasta el 24

La AMEQ, Querétaro y El Marqués prevén mayor flujo vehicular en Prolongación Constituyentes y traslados más largos mientras dure la restricción ordenada por autoridades federales.

Imagen satelital del huracán Polo con el ojo definido frente a las costas de Guerrero y Michoacán, que motivó el cierre de puertos en el Pacífico mexicano.
México

Polo, categoría 5, obliga a cerrar cinco puertos del Pacífico

El huracán pasó de categoría 1 a 5 en menos de 24 horas y mantiene vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora frente a Guerrero.

Elementos de Marina, SSPC, FGR y SSC revisan un camión con carga durante cateos por tabaco ilegal en la Ciudad de México
Seguridad

Aseguran 13 toneladas de tabaco ilegal en seis cateos en CDMX

En los inmuebles de Venustiano Carranza y Cuauhtémoc también se localizaron dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres.