Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- El Ayuntamiento de Querétaro aprobó con 12 votos a favor y los votos en contra de Morena el incremento de densidad y la donación al municipio de predios en la delegación Félix Osores Sotomayor.

Los predios están ligados a un desarrollo de 120 viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para el programa federal de vivienda para el bienestar en Puertas de San Miguel, etapa 1.

El regidor Fernando Flores citó la opinión técnica del acuerdo y votó en contra. Sostuvo que las nuevas casas quedarán separadas por una sola calle, de ocho a 10 metros, de una planta tratadora de residuos que fue clausurada en julio de 2025 por incumplir especificaciones.

Atribuyó a esa planta problemas de salud entre quienes ya viven en la colonia, a unos 200 metros de sus instalaciones, distancia que, dijo, ya contraviene la norma 083.

"Construir casas al lado de una tratadora de residuos, pues es una mentada de madre", expresó el regidor, en alusión al titular del Infonavit.

De acuerdo con Flores, vecinos de Puertas de San Miguel han acudido al Ayuntamiento a entregar oficios para que se atienda la situación de la planta.

"Hoy ustedes tienen la opción de negar estas 120 viviendas y evitar problemas a futuro", planteó a los integrantes del Cabildo.

La síndica municipal María del Carmen Presa respondió que el predio fue propuesta del gobierno federal. El síndico Claudio Sinesio precisó que el terreno no tiene consideración técnica alguna en contra y que el municipio no lo dona para las viviendas.

Explicó que el predio pertenece al Infonavit y que el Ayuntamiento recibe en donación las áreas correspondientes al desarrollo, a las que se asigna uso de suelo de espacios verdes y abiertos.

El regidor Marco Antonio León rechazó que el origen federal del proyecto sirva como argumento para votarlo. "A mí en lo personal no me interesa si es del gobierno federal, si está avalado por Trump, por la Organización de las Naciones Unidas o por quien quiera", dijo, y calificó ese argumento de pusilánime.

En el punto siguiente, el Cabildo votó el incremento de densidad y la modificación a la normatividad por zonificación del predio con clave catastral 1401-001-20021-060, en la delegación Felipe Carrillo Puerto.

Según expuso León, en febrero de 2022 Desarrollo Urbano autorizó en ese terreno 13 viviendas y un local comercial de hasta 40 metros cuadrados. El predio está en la calle San Agustín número 36 del fraccionamiento San Antonio de la Punta.

La opinión técnica del nuevo acuerdo abre la puerta a 60 viviendas y eleva la altura máxima de tres a cuatro niveles.

León señaló que el acuerdo no identifica a los propietarios ni precisa si son personas físicas o morales. Añadió que en los hechos implica un cambio de uso de suelo, pues construir cuatro niveles requiere un uso habitacional de densidad media intensiva en adelante.

La regidora Paulina Aguado Romero agregó que el documento llegó sin datos del solicitante, fotografías ni planos, y propuso retirarlo del orden del día.

Flores refirió que vecinos de las calles Martimor, Océano Pacífico y Océano Antártico, a quienes acompañó en 2025 en el cobro de su seguro de vivienda, atribuyen las inundaciones que sufrieron a la construcción de edificios de cuatro pisos en la colonia. El acuerdo reunió 11 votos a favor.

Antes, en la sesión encabezada por el alcalde Felifer Macías Olvera, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad, con 16 votos, la incorporación de nuevos predios al Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA). El acuerdo fija un plazo máximo de ocho meses para concluir el proceso de donación.

El regidor Jorge Ceballos pidió que se informe cómo se distribuirá, predio por predio, el presupuesto de casi 10 millones de pesos. Flores planteó que se definan desde ahora los recursos para su conservación.

"Conservar no necesariamente significa construir o intervenir", sostuvo Presa, quien defendió que cada predio cuente con un programa de manejo técnico y particular. Aguado pidió la escrituración de los terrenos y un padrón actualizado de las propiedades del fideicomiso.

La regidora Rosa Corral advirtió que la factibilidad hídrica descrita en el acuerdo del fraccionamiento Altozano el Nuevo Querétaro, en la delegación Epigmenio González, ya no está vigente.

También solicitó la ratificación de movilidad y las autorizaciones ambientales de las cuatro etapas. La relotificación de las etapas 1, 2, 3 y 4 pasó con 14 votos a favor.

Por la misma votación se aprobó la modificación a la normatividad por zonificación de un predio en la delegación Santa Rosa Jáuregui.

En asuntos generales, vecinos de Ciudad del Sol entregaron el proyecto de un parque para uno de los predios cuya revocación aprobó el Cabildo en sesiones anteriores. El proyecto está respaldado por una encuesta a 1,090 personas y, según Aguado, el alcalde está dispuesto a desarrollarlo.

La regidora denunció que otra esquina de propiedad municipal en esa zona está ocupada por cerca de 10 camiones de comida que se conectan a la luz y al agua del servicio público. Solicitó una investigación del Ayuntamiento.