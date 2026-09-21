Querétaro, 21 de septiembre de 2026.- La LXI Legislatura de Querétaro realizará del miércoles 23 al viernes 25 de septiembre la glosa del quinto informe de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, entregado el pasado 8 de septiembre por el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

El presidente de la Legislatura, diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, dio a conocer la programación acompañado de las diputadas Juliana Hernández Quintanar, Leonor Mejía Barraza y Sully Mauricio Sixtos.

Las comparecencias se realizarán en el salón Ezequiel Montes del recinto legislativo, en tres bloques diarios: de 9:00 a 11:30 horas, de 12:00 a 14:30 horas y de 15:00 a 17:30 horas, salvo el jueves 24, cuando el último bloque concluye a las 17:00 horas.

Piedragil explicó que el esquema será similar al del año anterior, con la incorporación, por primera vez, de los titulares de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

Cada uno de los 18 funcionarios que comparezca dispondrá de 30 a 40 minutos para su exposición. Después, tres legisladores por grupo o fracción harán preguntas: "tendrán derecho a preguntar a alguno de los dos servidores públicos que estén compareciendo en ese momento, tendrán la respuesta a sus preguntas por parte de cada servidor público y por último se tendrá una réplica", detalló Piedragil.

Las sesiones serán públicas y se transmitirán en vivo a través de un micrositio habilitado en la página del Congreso.

"Hay un acuerdo por parte de la Mesa Directiva, en el sentido de tener un micrositio en nuestra página web, no solamente del informe del Poder Ejecutivo, hay que recordar que en este mes los tres Poderes que integran el Estado, por ministerio de ley, tenemos que presentar un informe a la ciudadanía", señaló el legislador.

Piedragil llamó a los servidores públicos y a los legisladores a centrarse en los resultados del quinto informe y a mantener el respeto institucional durante los ejercicios: "es una comparecencia y el motivo es justamente preguntar y tener un encuentro entre los dos Poderes, en donde la importancia real y el objetivo central es preguntar sobre los resultados del 5º informe del Poder Ejecutivo del Estado, ese es el llamado que hacemos a los servidores públicos y a todas y todos los legisladores, de centrarnos en ese punto, así como guardar el debido respeto".

La glosa se dividirá en tres jornadas de tres bloques cada una. El miércoles 23 comparecerán SEDEA y SEDESU en el primer bloque, Educación y Cultura en el segundo, y Obras Públicas y Contraloría en el tercero.

Sinuhé Piedragil Ortiz detalló que 18 funcionarios comparecerán del 23 al 25 de septiembre ante la Legislatura de Querétaro. rotativo.com.mx

El jueves 24 corresponde a Mujeres y Turismo, a la AMEQ y la CEA, y a Finanzas y Planeación. El viernes 25 cierran Juventud y Trabajo, Gobierno y Seguridad, y Salud y Desarrollo Social.

Piedragil informó además que el lunes 28 de septiembre se realizará en Jalpan de Serra la última sesión de Pleno que encabezará esta Mesa Directiva.

"Será una sesión Solemne en el corazón de la Sierra Gorda, en la que el magistrado presidente entregará el informe que por ley presenta el Poder Judicial del Estado", explicó.

Consultadas sobre el balance de la Mesa Directiva que está por concluir, las diputadas Juliana Hernández Quintanar y Leonor Mejía Barraza coincidieron en calificarlo como positivo.

"Nos queda una semana y media de compartir esta mesa y agradezco a mis compañeros, porque fue un intercambio de pluralidad.

Ustedes lo saben, somos perfiles distintos, (…) en muchos sentidos, partidistas, ideológicos, de historia de vida, de trayectoria política y, sin embargo, hubo algo que se puso sobre la mesa como prioridad y es que somos representantes del Poder Legislativo y estamos para velar por el bien común y el acuerdo", dijo Hernández Quintanar.

Mejía Barraza coincidió: "los cuatro fuimos muy institucionales y eso es muy rescatable, las diferencias políticas se dejaron a un lado y siempre vimos por la institución, que es el Congreso del Estado".

Sobre Piedragil, agregó: "coincido con Juliana, es una persona muy institucional, a pesar de que él representa a Morena, se puso en el papel de presidente de la Legislatura y eso nos permitió a todos comportarnos de la misma manera, institucionalmente".

Piedragil cerró con un reconocimiento a sus tres compañeras de Mesa Directiva: "ha sido un placer trabajar con estas tres mujeres, mucho les aprendí, porque ves también el lado humano, así entiendes las posiciones políticas y tienen que ver con el rostro humano y un modo de donde uno proviene".

El legislador consideró que la institución y la representación del Poder Legislativo están por encima de cualquier bandera partidista, en favor de los intereses de la ciudadanía.