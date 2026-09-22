Colegios darán servicios profesionales a bajo costo en Querétaro

Participan abogados, arquitectos, valuadores, ingenieros, enfermeras, veterinarios y contadores afiliados a la FECAPEQ, en un programa del Municipio de Querétaro.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, habla en el atril durante la inauguración del programa de servicios profesionales a bajo costo.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, inauguró en las instalaciones de la FECAPEQ el programa que ofrecerá asesorías jurídicas y fiscales y orientación ante el SAT a costos accesibles.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- Colegios afiliados a la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ) ofrecerán a la ciudadanía de Querétaro capital asesorías jurídicas y fiscales, orientación ante el SAT y servicios de enfermería, entre otros, a costos accesibles, mediante el programa "Los profesionistas más cerca de ti", que puso en marcha el Municipio de Querétaro.

El resto de la oferta abarca trámites de uso de suelo, regularización y licencias de construcción, subdivisión y fusión de predios, así como optometría, odontología, atención veterinaria y dictámenes especializados en instalaciones eléctricas y electrónicas.

Participan colegios de abogados, arquitectos, valuadores, ingenieros, mecánicos, electricistas, enfermeras, veterinarios, agrónomos, contadores y fiscalistas.

El presidente municipal, Felifer Macías, inauguró el programa en las instalaciones de la FECAPEQ, donde la presidenta de la Federación, Mayela Marisol Portos, agradeció el respaldo del alcalde y lo felicitó por su segundo informe de gobierno, al que atribuyó aportaciones en movilidad, seguridad, competitividad, infraestructura y rescate de espacios públicos.

Macías sostuvo que el trabajo coordinado entre profesionistas y Municipio conserva lo que describió como la esencia de Querétaro: apoyar sin esperar nada a cambio y sin la obligación de hacerlo.

"Eso es Querétaro, y eso no existe en otras partes del país. Es dejar a un lado simplemente un tema de interés y decir por qué no puedo dar algo extra, algo más a quien nos pide ayuda, cuando estrictamente no tiene la obligación de hacerlo", dijo.

El alcalde ofreció el respaldo del Municipio para continuar con los servicios a la ciudadanía y afirmó que eso permitirá mantener las condiciones de vida de la capital, a la que ubicó como la segunda ciudad capital con mayor percepción de seguridad en México, con cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), y como líder en competitividad según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

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