Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- Colegios afiliados a la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ) ofrecerán a la ciudadanía de Querétaro capital asesorías jurídicas y fiscales, orientación ante el SAT y servicios de enfermería, entre otros, a costos accesibles, mediante el programa "Los profesionistas más cerca de ti", que puso en marcha el Municipio de Querétaro.
El resto de la oferta abarca trámites de uso de suelo, regularización y licencias de construcción, subdivisión y fusión de predios, así como optometría, odontología, atención veterinaria y dictámenes especializados en instalaciones eléctricas y electrónicas.
Participan colegios de abogados, arquitectos, valuadores, ingenieros, mecánicos, electricistas, enfermeras, veterinarios, agrónomos, contadores y fiscalistas.
El presidente municipal, Felifer Macías, inauguró el programa en las instalaciones de la FECAPEQ, donde la presidenta de la Federación, Mayela Marisol Portos, agradeció el respaldo del alcalde y lo felicitó por su segundo informe de gobierno, al que atribuyó aportaciones en movilidad, seguridad, competitividad, infraestructura y rescate de espacios públicos.
Macías sostuvo que el trabajo coordinado entre profesionistas y Municipio conserva lo que describió como la esencia de Querétaro: apoyar sin esperar nada a cambio y sin la obligación de hacerlo.
"Eso es Querétaro, y eso no existe en otras partes del país. Es dejar a un lado simplemente un tema de interés y decir por qué no puedo dar algo extra, algo más a quien nos pide ayuda, cuando estrictamente no tiene la obligación de hacerlo", dijo.
El alcalde ofreció el respaldo del Municipio para continuar con los servicios a la ciudadanía y afirmó que eso permitirá mantener las condiciones de vida de la capital, a la que ubicó como la segunda ciudad capital con mayor percepción de seguridad en México, con cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), y como líder en competitividad según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).