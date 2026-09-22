Concurso de oratoria en Querétaro aborda crimen y corrupción

El senador Agustín Dorantes Lámbarri participó como jurado en el certamen organizado por la Universidad Anáhuac Querétaro.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri habla en el escenario del Concurso de Oratoria 10 años de Sinergia, junto al letrero SINERGIA, en Querétaro.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri participó como jurado y ponente en el Concurso de Oratoria 10 años de Sinergia, organizado por la Universidad Anáhuac Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- Nueve estudiantes de Querétaro y otros estados del país expusieron propuestas sobre corrupción, el riesgo de que el crimen organizado incida en los procesos electorales y la seguridad de las mujeres, durante el Concurso de Oratoria 10 años de Sinergia, organizado por la Universidad Anáhuac Querétaro como parte del Congreso Nacional 2026 de ese programa.

También abordaron la polarización de la opinión pública, las políticas de educación y salud, y los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes por el uso indiscriminado de redes sociales.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri participó como jurado y ponente del concurso. Consideró que el ejercicio demuestra cómo la sociedad debe observar y criticar las acciones de sus autoridades para incidir en la toma de decisiones en favor de las familias de México y Querétaro.

"Que se pongan sueños y metas grandes, que crean en ustedes, que transformen sus vidas y la de los demás, que construyan este México que sí podemos lograr, que sí podemos alcanzar. O somos parte del problema o somos parte de la solución, y aquí yo veo en cada una de ustedes, parte de las soluciones de nuestro país", dijo Dorantes.

Además de Dorantes, calificaron el concurso el magistrado Eduardo Sarabia Sánchez, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; Valerie Lorena, directora ejecutiva de Young Americas Business Trust; Juan Cruz Zalazar, fundador y director ejecutivo de Diplomacia Activa, y Fernanda Espinoza, comunicóloga y activista política.

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