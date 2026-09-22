Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- Nueve estudiantes de Querétaro y otros estados del país expusieron propuestas sobre corrupción, el riesgo de que el crimen organizado incida en los procesos electorales y la seguridad de las mujeres, durante el Concurso de Oratoria 10 años de Sinergia, organizado por la Universidad Anáhuac Querétaro como parte del Congreso Nacional 2026 de ese programa.
También abordaron la polarización de la opinión pública, las políticas de educación y salud, y los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes por el uso indiscriminado de redes sociales.
El senador Agustín Dorantes Lámbarri participó como jurado y ponente del concurso. Consideró que el ejercicio demuestra cómo la sociedad debe observar y criticar las acciones de sus autoridades para incidir en la toma de decisiones en favor de las familias de México y Querétaro.
"Que se pongan sueños y metas grandes, que crean en ustedes, que transformen sus vidas y la de los demás, que construyan este México que sí podemos lograr, que sí podemos alcanzar. O somos parte del problema o somos parte de la solución, y aquí yo veo en cada una de ustedes, parte de las soluciones de nuestro país", dijo Dorantes.
Además de Dorantes, calificaron el concurso el magistrado Eduardo Sarabia Sánchez, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; Valerie Lorena, directora ejecutiva de Young Americas Business Trust; Juan Cruz Zalazar, fundador y director ejecutivo de Diplomacia Activa, y Fernanda Espinoza, comunicóloga y activista política.