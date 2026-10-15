Querétaro, 15 de octubre de 2026.- Artistas y agrupaciones de Querétaro tienen la oportunidad de ser incluidos en el cartel artístico de la Feria Internacional Ganadera 2026, con la recepción de propuestas para el Teatro del Pueblo, que cierra a las 15:00 horas del 15 de octubre en el Palenque de la Feria.

El proceso, organizado por género musical y tipo de espectáculo, abrió el 14 de octubre con grupos gruperos, norteños, de banda, regional mexicano y sonideros. Para estos últimos, la convocatoria especificó que debían presentarse únicamente con mezcladora.

El 15 de octubre, último día de recepción, es el turno de quienes desarrollan espectáculos de pop, infantiles, de payasos y DJ. El horario es de 10:00 a 15:00 horas, el mismo de la primera jornada.

Las personas interesadas deben presentar el currículum o ficha técnica de su agrupación, una memoria USB con un demo de una sola canción y un video que muestre una presentación en vivo.

La convocatoria establece que sólo puede acudir un representante por grupo y que es necesario cumplir con todos los requisitos para participar en el proceso de selección.

La Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 se realizará en noviembre en el Ecocentro Expositor. La programación anunciada incluye espectáculos musicales, exposiciones ganaderas y comerciales, y actividades recreativas para distintos públicos.

Las propuestas recibidas serán evaluadas y seleccionadas por los organizadores, por lo que entregar el material no garantiza un lugar en la cartelera.

Se recomienda a las agrupaciones preparar los materiales con anticipación y verificar que la documentación esté completa antes de acudir al Palenque.