San Juan del Río, 5 de noviembre de 2026.- La Dirección de Cuidado Animal del Municipio de San Juan del Río rescató, valoró y reintegró a su hábitat natural a un ejemplar de serpiente de cascabel cola negra (Crotalus molossus).

De acuerdo con la dependencia, personal especializado recibió al ejemplar y valoró su estado de salud. Determinó que se encontraba en condiciones óptimas para regresar a su entorno natural.

En el municipio habitan dos especies de serpientes de cascabel: la cola negra y la cascabel obscura de Querétaro (Crotalus aquilus).

Aunque generalmente no presentan un comportamiento agresivo, ambas especies son consideradas de importancia médica debido a su veneno.

La autoridad municipal recomendó a la población mantener una distancia segura y evitar cualquier intento de manipulación.

Cuidado Animal también llamó a respetar la fauna silvestre. Señaló que estas especies desempeñan un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas.