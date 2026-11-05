Reintegran a su hábitat cascabel cola negra en San Juan del Río

La Dirección de Cuidado Animal valoró al ejemplar de Crotalus molossus y determinó que estaba en condiciones óptimas; pide mantener distancia.

Serpiente de cascabel sobre una roca oscura, junto a una planta, en un entorno natural

Un ejemplar de serpiente de cascabel cola negra fue reintegrado a su hábitat natural por la Dirección de Cuidado Animal.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 05, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 5 de noviembre de 2026.- La Dirección de Cuidado Animal del Municipio de San Juan del Río rescató, valoró y reintegró a su hábitat natural a un ejemplar de serpiente de cascabel cola negra (Crotalus molossus).

De acuerdo con la dependencia, personal especializado recibió al ejemplar y valoró su estado de salud. Determinó que se encontraba en condiciones óptimas para regresar a su entorno natural.

En el municipio habitan dos especies de serpientes de cascabel: la cola negra y la cascabel obscura de Querétaro (Crotalus aquilus).

Aunque generalmente no presentan un comportamiento agresivo, ambas especies son consideradas de importancia médica debido a su veneno.

La autoridad municipal recomendó a la población mantener una distancia segura y evitar cualquier intento de manipulación.

Cuidado Animal también llamó a respetar la fauna silvestre. Señaló que estas especies desempeñan un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas.

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