Ya hay vacuna contra la influenza en San Juan del Río hasta marzo

La jornada comenzó el 12 de octubre y concluirá el 31 de marzo de 2027 en centros de salud y unidades médicas públicas.

Edificio amarillo con el letrero «Hospital General» y peatones en la explanada.
  • Fachada de un centro de salud en San Juan del Río, donde se aplica la vacuna contra la influenza.
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Nov 04, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 4 de noviembre de 2026.- La vacunación contra la influenza ya está en marcha en San Juan del Río como parte de la campaña estatal y nacional para la temporada invernal 2026-2027. La población puede acudir a los centros de salud y unidades médicas del sector público para solicitar la aplicación de la vacuna.

La jornada de inmunización comenzó el 12 de octubre y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.

En Querétaro, la Secretaría de Salud estableció como objetivo aplicar 669 mil 980 dosis contra la influenza en los 18 municipios de la entidad. De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades sanitarias, hasta principios de noviembre se habían aplicado 68 mil 591 dosis, un avance de 10.23 por ciento de la meta estatal.

En San Juan del Río, uno de los puntos donde se puede pedir información y acceder a la vacunación es el Centro de Salud Urbano, en avenida Juárez Poniente número 101, en la zona Centro. Su directorio contempla servicio de vacunación y atención de lunes a viernes, de 7:00 a 20:30 horas.

También cuenta con servicio de vacunación el Centro de Salud Oriente, en avenida Universidad, esquina con avenida Gandhi, en la colonia La Floresta.

La campaña está dirigida principalmente a niñas y niños de seis a 59 meses de edad, personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas en cualquier trimestre y personal de salud. También incluye a personas de entre cinco y 59 años que presenten enfermedades o condiciones que incrementen el riesgo de complicaciones.

Entre los padecimientos considerados están diabetes, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer, VIH, insuficiencia renal e inmunosupresión, entre otros factores de riesgo.

Las autoridades sanitarias han reiterado que la vacuna es gratuita y que su aplicación contribuye a disminuir el riesgo de cuadros graves y de complicaciones asociadas con la influenza.

Con ese llamado a vacunarse, recomiendan acudir a la unidad médica correspondiente y consultar la disponibilidad de dosis y los horarios de aplicación, ya que el suministro puede variar entre establecimientos.

Con la llegada de las bajas temperaturas, la vacunación es una de las principales medidas preventivas para proteger a los sectores más vulnerables y reducir las complicaciones por enfermedades respiratorias durante los próximos meses.

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