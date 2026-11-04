Segundo Auto Show Militar: 8 de noviembre en San Juan del Río

La exhibición reunirá autos clásicos, deportivos y exóticos, vehículos militares y unidades policiales, de 9:00 a 17:00 horas, en el Séptimo Regimiento Mecanizado.

Hombre con micrófono habla durante la presentación del Auto Show Militar en San Juan del Río, junto a otro participante con uniforme camuflado.

La exhibición reunirá automóviles clásicos, deportivos y exóticos, vehículos militares y unidades de corporaciones policiales.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Nov 04, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 4 de noviembre de 2026.- La Exhacienda La Llave recibirá el domingo 8 de noviembre la segunda edición del Auto Show Militar, una exhibición que reunirá automóviles clásicos, deportivos y exóticos, vehículos militares y unidades de corporaciones policiales en las instalaciones del Séptimo Regimiento Mecanizado.

De acuerdo con la convocatoria difundida por los organizadores, la exhibición se desarrollará de las 9:00 a las 17:00 horas.

La convocatoria contempla la participación de Garay Racing Team, el Séptimo Regimiento Mecanizado y el programa municipal Festivaleando. El evento se presentó en rueda de prensa en la propia Exhacienda, como parte de las actividades de colaboración entre el municipio, el personal militar y organizadores del sector automotriz.

Los asistentes podrán apreciar automóviles de colección, vehículos deportivos y unidades militares en una jornada pensada para que las familias se acerquen al mundo automotriz y conozcan parte del equipamiento con el que cuenta el Ejército Mexicano.

La invitación se dirige tanto a los aficionados del automovilismo como a quienes buscan una alternativa de entretenimiento para el fin de semana.

La exhibición también permite a la población conocer las instalaciones militares de La Llave y apunta a fortalecer la convivencia entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas.

La segunda edición da continuidad a la exhibición de septiembre de 2025, cuando la Exhacienda La Llave recibió una muestra de vehículos antiguos, deportivos y militares, además de actividades culturales y recreativas.

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