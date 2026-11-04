Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- Entre 66 mil y 69 mil turistas se hospedaron en establecimientos hoteleros de la capital durante el puente vacacional de Día de Muertos, del 30 de octubre al 2 de noviembre, según la estimación de la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro.
La secretaria de Turismo, Mariana Ortiz, destacó la cantidad de personas que llegaron a la capital y precisó que esa afluencia “generó una derrama económica entre 264 y 270 millones de pesos”, resultado de las actividades y amenidades que la ciudad ofrece en esta temporada.
Entre las actividades dirigidas a residentes y turistas estuvo el Festival de Día de Muertos, que comprendió presentaciones musicales, espectáculos de danza, obras de teatro, funciones de cine y actividades artísticas.
En Los Arcos hubo un videomapping cuyo espectáculo principal fue el desfile “Camino de las almas”: recorrió la calzada y reunió a 16 mil 500 personas.
En Plaza Fundadores se expusieron la ofrenda monumental “Los que dejaron huella” y el muro fotográfico de animales de compañía.
Tapetes tradicionales y esculturas monumentales de calaveras y xoloitzcuintles se exhibieron en el primer cuadro de la ciudad.