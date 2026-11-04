Hasta 69 mil turistas hospedados en Querétaro por Día de Muertos

La Secretaría de Turismo municipal calcula una derrama de entre 264 y 270 millones de pesos del 30 de octubre al 2 de noviembre.

Mujer con rostro pintado de catrina y tocado de rosas blancas y naranjas en Día de Muertos, Querétaro

Entre 66 mil y 69 mil turistas se hospedaron en establecimientos hoteleros de la capital del 30 de octubre al 2 de noviembre.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- Entre 66 mil y 69 mil turistas se hospedaron en establecimientos hoteleros de la capital durante el puente vacacional de Día de Muertos, del 30 de octubre al 2 de noviembre, según la estimación de la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro.

La secretaria de Turismo, Mariana Ortiz, destacó la cantidad de personas que llegaron a la capital y precisó que esa afluencia “generó una derrama económica entre 264 y 270 millones de pesos”, resultado de las actividades y amenidades que la ciudad ofrece en esta temporada.

Entre las actividades dirigidas a residentes y turistas estuvo el Festival de Día de Muertos, que comprendió presentaciones musicales, espectáculos de danza, obras de teatro, funciones de cine y actividades artísticas.

En Los Arcos hubo un videomapping cuyo espectáculo principal fue el desfile “Camino de las almas”: recorrió la calzada y reunió a 16 mil 500 personas.

En Plaza Fundadores se expusieron la ofrenda monumental “Los que dejaron huella” y el muro fotográfico de animales de compañía.

Tapetes tradicionales y esculturas monumentales de calaveras y xoloitzcuintles se exhibieron en el primer cuadro de la ciudad.

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