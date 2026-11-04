Ciudad de México, 4 de noviembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construye en Michoacán dos hospitales, en Morelia y en Zitácuaro, y tres Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con 650 lugares en total, informó su director general, Zoé Robledo.

Robledo presentó los avances del instituto dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, durante la conferencia que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El hospital de Villas del Pedregal, en Morelia, tendrá 260 camas. La Secretaría de Salud compró el equipo médico mayor con el que funcionará, precisó el director general del IMSS.

En Zitácuaro, la obra lleva 35% de avance y la estructura ya está terminada. Un tomógrafo llegará a mediados de diciembre y la edificación concluirá el 28 de febrero de 2027 para su operación.

Los tres CECI se levantan en Jiquilpan, Tarímbaro y Uruapan. La presentación proyectada durante la conferencia les asigna avances de 18%, 13% y 10%, respectivamente.

La rehabilitación del hospital de Lázaro Cárdenas concluyó con una nueva área de urgencias, comedor, lavandería, ropería y almacén. La terapia intensiva, de acuerdo con la presentación, lleva 98% de avance.

El hospital de Charo cuenta con una nueva área de urgencias; el de La Piedad, con una unidad de hemodiálisis de 10 máquinas.

La prevención es uno de los ejes del instituto en Michoacán, señaló Robledo: ahí se han aplicado más de 2.5 millones de vacunas mediante una estrategia permanente en ocho megacentros de vacunación.

Las Ferias de la Salud suman más de 502 mil atenciones, entre ellas cerca de 23 mil mastografías. En salud mental, más de 34 mil personas han participado en acciones de prevención de adicciones y suicidio, apoyadas por 23 comités municipales.

Las jornadas extraordinarias de atención médica han permitido realizar 3,266 cirugías de cataratas. El instituto también entregó 1,891 aparatos funcionales, entre ellos bastones, sillas de ruedas y andaderas, además de 997 auxiliares auditivos, y con la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz distribuyó 2,218 lentes para niñas y niños.

La presentación general del plan registra una inversión de 118,000 millones de pesos para 2025-2030, de los cuales se han ejercido 72,431 millones, 61%. De las más de 2,500 acciones de sus 12 ejes, 1,680 están concluidas, 67%.

Siguen las obras de la Unidad de Medicina Familiar de San Juan Nuevo Parangaricutiro y la ampliación de servicios en el nuevo hospital de Uruapan, cuyos trabajos iniciarán después, indicó Robledo.