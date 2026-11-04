Legislatura de Querétaro ya había aprobado la paridad municipal

El diputado explicó que en al menos dos de los cinco municipios sin antecedente de una presidenta municipal la candidata será mujer.

Sinuhé Piedragil Ortiz, diputado de la Legislatura de Querétaro, habla frente a un podio del Poder Legislativo con las banderas de México y de Querétaro al fondo, durante su aclaración sobre la paridad de género en candidaturas municipales.

El diputado Sinuhé Piedragil Ortiz aclaró que la reforma a la Ley Electoral ya contempla candidatas mujeres en municipios donde nunca ha gobernado una.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

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Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- Las disposiciones de la SCJN sobre paridad de género en las candidaturas a presidencias municipales ya habían sido aprobadas en la Ley Electoral de Querétaro, aclaró el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la Legislatura local precisó que, hace algunas semanas, el Pleno aprobó reformas a la Ley Electoral sobre la paridad de género en las candidaturas de los municipios donde no ha gobernado una mujer.

Informó que la reforma electoral propone que, de los cinco municipios donde nunca ha gobernado una mujer, que son Querétaro, El Marqués, Colón, Amealco de Bonfil y Tequisquiapan, por lo menos en dos la candidatura corresponda forzosamente a una mujer.

Piedragil refirió que un medio de comunicación escribió que la ministra Loreta Ortiz Ahlf obligará al estado a esta proporcionalidad en los municipios históricos.

Para el legislador, los argumentos de la funcionaria únicamente le dan la razón a la Legislatura en su actuar, y por eso leyó lo que ella escribió:

“…consideramos que la obligación de postular mujeres en al menos dos municipios sin antecedentes de presidentas municipales constituye una acción afirmativa razonable y proporcional dirigida a revertir la designación histórica que ha limitado su acceso en los espacios de representación política. En esta medida, busca alcanzar la igualdad sustantiva y es compatible con la libertad de organización de los partidos, pues este debe armonizarse con el principio constitucional de paridad de género, además, no excluye de manera general a los hombres de las candidaturas, ni impone de antemano municipios específicos…”

A nivel nacional, explicó, el Partido Morena hizo una propuesta general porque las leyes electorales son distintas en los estados de la República, por lo que se planteó equilibrar la paridad en todas las entidades. Aclaró que fue una propuesta para todo el país.

En Querétaro, dijo, serán las distintas fuerzas políticas las que nombren a las mujeres que participarán por los cinco municipios donde nunca ha gobernado una, pues dependerá de sus estrategias de elección.

Para una mayor participación de las mujeres, los municipios del estado se dividen en tres bloques según su competitividad: seis de alta, seis de media y seis de baja. En cada bloque habrá paridad de género, regla que opera junto con la de los dos municipios sin antecedente de presidentas municipales.

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