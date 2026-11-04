Alma y Pincel reúne cine y música en San Juan del Río

La productora independiente Lumbre Studio proyectó cinco cortometrajes originales, acompañados de presentaciones musicales, en la primera edición del festival

Cuatro personas sobre un escenario, una de ellas frente al micrófono, durante el festival Alma y Pincel en San Juan del Río

Los organizadores señalaron que proyectos como Alma y Pincel reafirman que el talento local puede convertir espacios cotidianos en foros vivos de expresión cultural.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 04, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 4 de noviembre de 2026.- Cinco cortometrajes originales, presentaciones musicales y fotografía se reunieron en Alma y Pincel, el festival cultural y artístico con el que jóvenes sanjuanenses rindieron tributo a la memoria dentro de la tradición del Día de Muertos.

La primera edición estuvo a cargo de Lumbre Studio, una casa productora independiente creada por jóvenes de la localidad. Su eje fue la proyección de cortometrajes originales: La que sobrevivió a la conquista, Eterna, El último viaje, La última copa y Mercado de recuerdos.

La música acompañó las funciones; la fotografía y el arte completaron la propuesta.

En la ceremonia de apertura, los organizadores señalaron que proyectos como este reafirman que el talento local tiene la fuerza y la creatividad para convertir espacios cotidianos en foros vivos de expresión cultural.

Ximena Martínez Tovar, organizadora e integrante de Lumbre Studio, explicó que la iniciativa nació en la propia productora con la intención de crear una comunidad cultural y fotográfica, y de mostrar una mirada renovada e íntima del Día de Muertos y de la cosmovisión de la muerte.

En las obras, precisó, la muerte aparece como una presencia invisible que reconecta con los seres queridos y no como una ausencia definitiva.

De acuerdo con Martínez Tovar, el esfuerzo involucró de forma directa o indirecta a entre 20 y 30 personas. El equipo interdisciplinario incluyó maquillistas, fotógrafos, videógrafos, especialistas en sonido, edición y producción, modelos, actores y colaboradores que abrieron sus espacios al proyecto.

Hacia adelante, Lumbre Studio prevé consolidarse como una casa productora que abra sus puertas de manera permanente e impulse el talento y la cultura locales. Entre sus planes está adaptar la iniciativa a otras temporadas, como Navidad, y extender las convocatorias a artistas de Cadereyta, Amealco y Tequisquiapan.

A largo plazo, la productora contempla llevar sus cortometrajes a festivales y concursos.

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