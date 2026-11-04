San Juan del Río, 4 de noviembre de 2026.- Cinco cortometrajes originales, presentaciones musicales y fotografía se reunieron en Alma y Pincel, el festival cultural y artístico con el que jóvenes sanjuanenses rindieron tributo a la memoria dentro de la tradición del Día de Muertos.

La primera edición estuvo a cargo de Lumbre Studio, una casa productora independiente creada por jóvenes de la localidad. Su eje fue la proyección de cortometrajes originales: La que sobrevivió a la conquista, Eterna, El último viaje, La última copa y Mercado de recuerdos.

La música acompañó las funciones; la fotografía y el arte completaron la propuesta.

En la ceremonia de apertura, los organizadores señalaron que proyectos como este reafirman que el talento local tiene la fuerza y la creatividad para convertir espacios cotidianos en foros vivos de expresión cultural.

Ximena Martínez Tovar, organizadora e integrante de Lumbre Studio, explicó que la iniciativa nació en la propia productora con la intención de crear una comunidad cultural y fotográfica, y de mostrar una mirada renovada e íntima del Día de Muertos y de la cosmovisión de la muerte.

En las obras, precisó, la muerte aparece como una presencia invisible que reconecta con los seres queridos y no como una ausencia definitiva.

De acuerdo con Martínez Tovar, el esfuerzo involucró de forma directa o indirecta a entre 20 y 30 personas. El equipo interdisciplinario incluyó maquillistas, fotógrafos, videógrafos, especialistas en sonido, edición y producción, modelos, actores y colaboradores que abrieron sus espacios al proyecto.

Hacia adelante, Lumbre Studio prevé consolidarse como una casa productora que abra sus puertas de manera permanente e impulse el talento y la cultura locales. Entre sus planes está adaptar la iniciativa a otras temporadas, como Navidad, y extender las convocatorias a artistas de Cadereyta, Amealco y Tequisquiapan.

A largo plazo, la productora contempla llevar sus cortometrajes a festivales y concursos.