ISSSTE plantea 12 acciones en 120 días para hospitales de México

Entre las metas están eliminar el trámite previo de vigencia de derechos y mantener el abasto de medicamentos por encima del 97%.

Director general del ISSSTE habla desde un podio con el escudo nacional, junto a la bandera de México
  • El director general del ISSSTE durante la presentación del plan de 12 acciones en la Mañanera del Pueblo.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 03, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 3 de noviembre de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) prevé incorporar a 2,462 profesionales de la salud y rehabilitar y equipar 55 quirófanos en los próximos 120 días, como parte de un plan de 12 acciones para acelerar obras, reforzar la atención médica y mejorar sus servicios en todo el país.

El plan fue presentado por el director general del instituto en la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, según informó el ISSSTE en su cuenta de X.

La proyección desglosa la incorporación en 1,710 especialistas, 502 enfermeras y 250 médicos generales. Los especialistas concentran la mayor parte del total.

El plan propone eliminar el trámite previo de vigencia de derechos y dar atención prioritaria a poblaciones vulnerables. En materia quirúrgica, el instituto busca reducir el rezago en procedimientos como cataratas, hernias, vesícula, próstata y rodilla.

El instituto se propone mantener el abasto de medicamentos por encima del 97% a nivel general y del 95% en todas las unidades médicas. El segundo porcentaje opera como piso para cada unidad.

En receta electrónica, la meta es llegar al 100% en las unidades médicas.

En infraestructura, el plan contempla concluir siete obras hospitalarias y de unidades médicas que ya registran avances, iniciar seis proyectos nuevos de construcción y rehabilitación, y continuar y profundizar los trabajos en nueve unidades médicas.

En urgencias, el instituto prevé remodelar 64 salas y habilitar 50 consultorios de atención continua. La infraestructura suma nuevos equipos médicos, mantenimiento y sustitución de elevadores.

La doceava acción es duplicar las consultas por telemedicina, el servicio con el que el instituto atiende a distancia a sus derechohabientes.

mexico issste salud

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