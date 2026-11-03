Ciudad de México, 3 de noviembre de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) prevé incorporar a 2,462 profesionales de la salud y rehabilitar y equipar 55 quirófanos en los próximos 120 días, como parte de un plan de 12 acciones para acelerar obras, reforzar la atención médica y mejorar sus servicios en todo el país.
El plan fue presentado por el director general del instituto en la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, según informó el ISSSTE en su cuenta de X.
La proyección desglosa la incorporación en 1,710 especialistas, 502 enfermeras y 250 médicos generales. Los especialistas concentran la mayor parte del total.
El plan propone eliminar el trámite previo de vigencia de derechos y dar atención prioritaria a poblaciones vulnerables. En materia quirúrgica, el instituto busca reducir el rezago en procedimientos como cataratas, hernias, vesícula, próstata y rodilla.
El instituto se propone mantener el abasto de medicamentos por encima del 97% a nivel general y del 95% en todas las unidades médicas. El segundo porcentaje opera como piso para cada unidad.
En receta electrónica, la meta es llegar al 100% en las unidades médicas.
En infraestructura, el plan contempla concluir siete obras hospitalarias y de unidades médicas que ya registran avances, iniciar seis proyectos nuevos de construcción y rehabilitación, y continuar y profundizar los trabajos en nueve unidades médicas.
En urgencias, el instituto prevé remodelar 64 salas y habilitar 50 consultorios de atención continua. La infraestructura suma nuevos equipos médicos, mantenimiento y sustitución de elevadores.
La doceava acción es duplicar las consultas por telemedicina, el servicio con el que el instituto atiende a distancia a sus derechohabientes.