Más de 14 mil especialistas se incorporan al IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar en 2026

Zoé Robledo, Martí Batres y Alejandro Svarch detallan distribución de plazas por institución.

Médicos especialistas en hospital público de México durante jornada de consulta externa 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la contratación de más de 14 mil especialistas durante la conferencia mañanera de marzo de 2026.

Foto: Presidencia de la República.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 18, 2026
Mariana Torres García

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México, 18 de marzo de 2026. — Más de 14 mil médicas y médicos especialistas se incorporaron este año a los tres principales sistemas de salud pública del país, en lo que el gobierno federal describe como la contratación masiva de especialistas más amplia registrada en años recientes.

La medida beneficia al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al IMSS Bienestar, con distribución diferenciada según las necesidades de cada institución.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó las cifras durante la conferencia mañanera y sostuvo que la política da continuidad a una estrategia iniciada en años previos para revertir el déficit de especialistas que, según su administración, se acumuló durante administraciones anteriores. La mandataria no precisó el periodo de comparación.

IMSS encabeza la incorporación con 10 mil 785 plazas nuevas

El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que la institución absorbió la mayor parte del contingente: 10 mil 785 especialistas distribuidos en hospitales de alta especialidad, unidades médicas regionales y centros rurales.

Por su parte, el titular del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, reportó mil 295 incorporaciones en diversas especialidades y subespecialidades, mientras que Alejandro Svarch Pérez, director del IMSS Bienestar, detalló la llegada de mil 956 médicos adicionales orientados a reforzar la cobertura en zonas con mayor rezago sanitario.

En conjunto, las tres instituciones suman 14 mil 36 nuevas plazas especializadas, según los datos oficiales presentados en la conferencia.

¿Cuántos medicamentos ha distribuido el programa Rutas de la Salud en 2025 y 2026?

Sobre el abasto de insumos, autoridades federales precisaron que el programa Rutas de la Salud ha movilizado 160 millones de piezas de medicamentos desde su operación: 115 millones a lo largo de 2025 y 45 millones en los primeros meses de 2026.

En tratamientos oncológicos, la disponibilidad se ubica entre 91 y 97 por ciento en unidades del IMSS Bienestar, de acuerdo con los reportes institucionales presentados en el evento.

El subsecretario Eduardo Clark García Dobarganes añadió que la campaña nacional de vacunación contra el sarampión acumula 13.3 millones de dosis aplicadas desde febrero, dentro de una estrategia que contempla alcanzar 25 millones de personas inmunizadas en un lapso de diez semanas.

Hasta el momento, las instituciones no han detallado los criterios de distribución geográfica de las nuevas plazas ni los mecanismos de seguimiento para verificar la permanencia de los especialistas en las unidades asignadas.

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