Alertan en Querétaro por robo del medicamento LODICAR para hipertensión en Puebla

La Comisión Federal pide no adquirir el amlodipino fuera de farmacias formales por riesgo de pérdida de cadena de frío y manejo.

Alerta sanitaria Cofepris y SESA Querétaro por robo del medicamento LODICAR amlodipino lote 241104.

Cofepris emitió alerta sanitaria tras el robo del medicamento LODICAR en Puebla; SESA Querétaro la difunde como medida preventiva. (Foto: archivo)

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 13, 2026
Mariana Torres García

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Puebla, 13 de abril de 2026. — Un lote del medicamento LODICAR, indicado para el tratamiento de la presión arterial alta, fue robado en Puebla y la Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) pidió a la población no adquirirlo en tianguis, mercados ni cualquier punto de venta informal.

La alerta sanitaria, emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y difundida este lunes por la dependencia estatal, advierte que el producto sustraído pierde toda garantía de eficacia y seguridad por las condiciones desconocidas en que fue manejado tras el robo.

El lote alertado corresponde a LODICAR (amlodipino), en frasco con 30 tabletas de 5 miligramos, con número de lote 241104 y fecha de caducidad junio de 2026. La empresa Productos e Insumos para la Salud, S.A. de C.V., titular del registro sanitario, notificó el robo a la autoridad federal.

Cofepris precisó que el producto sustraído no representa la totalidad del lote fabricado o importado, pero la alerta se emite como medida preventiva para que farmacias, distribuidores y consumidores adopten precauciones al adquirir el fármaco.

El amlodipino es un medicamento de prescripción médica utilizado por millones de pacientes hipertensos en México como parte de tratamientos crónicos.

El caso se suma a una serie de alertas recientes por robo de medicamentos que han alcanzado al estado. Hace dos semanas, la SESA difundió una alerta similar por el robo de Ginatrifil y Ditizidol Forte en la autopista Querétaro-Irapuato, también de Laboratorios Best, lo que evidencia un patrón de sustracción de fármacos en tránsito por la región del Bajío.

La cadena de custodia rota expone a los productos a temperaturas inadecuadas, contaminación cruzada y manipulación que invalida los protocolos farmacéuticos de transporte.

Cofepris pidió a la población no adquirir, suministrar ni utilizar el medicamento si lo identifica a la venta en establecimientos informales, y realizar la denuncia sanitaria correspondiente en caso de detectarlo.

La dependencia recordó que el uso de LODICAR requiere supervisión médica estricta y receta vigente. Las reacciones adversas pueden reportarse al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Para distribuidores y farmacias, la autoridad federal pidió adquirir únicamente medicamentos a través de distribuidores autorizados por los titulares de los registros sanitarios y verificar la documentación que acredite la legal procedencia de cada lote.

En caso de duda sobre la originalidad del producto o de la documentación, la recomendación es contactar directamente al titular del registro sanitario, en este caso Productos e Insumos para la Salud, S.A. de C.V., para confirmar autenticidad.

Hasta el momento, ni la SESA Querétaro ni Cofepris han informado el volumen exacto del producto sustraído ni si se han identificado puntos de venta clandestinos del lote en territorio queretano.

La alerta llega en un contexto de creciente preocupación por la venta ilegal de fármacos en el país. Cualquier persona que tenga en su poder el lote 241104 de LODICAR adquirido fuera de farmacias formales debe suspender su uso de inmediato y consultar con su médico para continuar el tratamiento con producto verificado.

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