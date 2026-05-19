Acción por tu Salud llegará cada semana a un tianguis de Querétaro capital

Municipio capitalino abrirá módulos médicos en centros de trabajo de la Federación de Comerciantes.

Felifer Macías encabeza festejo del Día de las Madres Comerciantes FECOPSE en Querétaro capital

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante el festejo del Día de las Madres Comerciantes de FECOPSE.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de mayo de 2026. — Comerciantes de los tianguis de Querétaro capital y sus familias podrán recibir consultas médicas, optometría, escaneo mamario y otros servicios sanitarios sin moverse de su centro de trabajo.

El presidente municipal Felifer Macías anunció que la jornada Acción por tu Salud rotará semanalmente por un tianguis distinto de la capital, durante el Tradicional Festejo del Día de las Madres Comerciantes organizado por la Federación de Comerciantes, Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicios (FECOPSE).

El esquema busca operar en doble vía: el comerciante se atiende sin cerrar el puesto y, al mismo tiempo, la jornada lleva visitantes al tianguis.

Felifer Mac\u00edas encabeza festejo del D\u00eda de las Madres Comerciantes FECOPSE en Quer\u00e9taro capital Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante el festejo del Día de las Madres Comerciantes de FECOPSE rotativo.com.mx

La medida amplía el alcance del programa municipal, que durante 2025 sumó 283 jornadas y atendió a 46 mil 751 personas en colonias y delegaciones, según balance del DIF Municipal.

La administración no precisó qué tianguis recibirá la primera jornada bajo el nuevo esquema ni qué servicios del paquete general se llevarán a cada sede comercial.

Rocío Alvarado Ramírez, presidenta de FECOPSE, sostuvo que en Querétaro seis de cada diez mujeres se dedican al comercio, dato autorreportado por la federación sin referencia metodológica pública.

Felifer Mac\u00edas encabeza festejo del D\u00eda de las Madres Comerciantes FECOPSE en Quer\u00e9taro capital Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante el festejo del Día de las Madres Comerciantes de FECOPSE rotativo.com.mx

La dirigenta agradeció al municipio capitalino la coordinación con el gremio y subrayó que detrás de cada local opera una familia completa que depende del ingreso diario.

Durante el festejo, el alcalde realizó una dinámica entre las comerciantes asistentes para rifar boletos dobles al Zona Fest del 11 de junio, fecha de inauguración del Mundial 2026 con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, donde también se presentará el grupo Bronco.

Felifer Macías refrenda respaldo al comercio establecido

Felifer Mac\u00edas encabeza festejo del D\u00eda de las Madres Comerciantes FECOPSE en Quer\u00e9taro capital Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante el festejo del Día de las Madres Comerciantes de FECOPSE rotativo.com.mx

El presidente municipal subrayó que la actividad comercial sostiene a miles de familias queretanas y que el reconocimiento al sector pasa por mejorar las condiciones operativas.

"Nuestra ciudad no sería nada sin ustedes", afirmó Felifer Macías ante las comerciantes reunidas. La administración no informó si el programa Acción por tu Salud incluirá también a los comerciantes ambulantes no afiliados a FECOPSE.

¿Cuándo arranca Acción por tu Salud en los tianguis de Querétaro?

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El Municipio de Querétaro no entregó calendario público con la fecha de inicio del nuevo esquema ni el orden de rotación entre tianguis. Tampoco se detalló el costo del programa para las arcas municipales ni cuántas familias se estima beneficiar en la primera ronda.

FECOPSE deberá comunicar a sus agremiados las fechas específicas conforme el ayuntamiento confirme la programación semanal.

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