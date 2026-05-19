Acción por tu Salud llegará cada semana a un tianguis de Querétaro capital

Querétaro, 19 de mayo de 2026. — Comerciantes de los tianguis de Querétaro capital y sus familias podrán recibir consultas médicas, optometría, escaneo mamario y otros servicios sanitarios sin moverse de su centro de trabajo.

El presidente municipal Felifer Macías anunció que la jornada Acción por tu Salud rotará semanalmente por un tianguis distinto de la capital, durante el Tradicional Festejo del Día de las Madres Comerciantes organizado por la Federación de Comerciantes, Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicios (FECOPSE).

El esquema busca operar en doble vía: el comerciante se atiende sin cerrar el puesto y, al mismo tiempo, la jornada lleva visitantes al tianguis.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante el festejo del Día de las Madres Comerciantes de FECOPSE rotativo.com.mx

La medida amplía el alcance del programa municipal, que durante 2025 sumó 283 jornadas y atendió a 46 mil 751 personas en colonias y delegaciones, según balance del DIF Municipal .

La administración no precisó qué tianguis recibirá la primera jornada bajo el nuevo esquema ni qué servicios del paquete general se llevarán a cada sede comercial.

Rocío Alvarado Ramírez, presidenta de FECOPSE, sostuvo que en Querétaro seis de cada diez mujeres se dedican al comercio, dato autorreportado por la federación sin referencia metodológica pública.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante el festejo del Día de las Madres Comerciantes de FECOPSE rotativo.com.mx

La dirigenta agradeció al municipio capitalino la coordinación con el gremio y subrayó que detrás de cada local opera una familia completa que depende del ingreso diario.

Durante el festejo, el alcalde realizó una dinámica entre las comerciantes asistentes para rifar boletos dobles al Zona Fest del 11 de junio, fecha de inauguración del Mundial 2026 con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, donde también se presentará el grupo Bronco.

Felifer Macías refrenda respaldo al comercio establecido

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante el festejo del Día de las Madres Comerciantes de FECOPSE rotativo.com.mx

El presidente municipal subrayó que la actividad comercial sostiene a miles de familias queretanas y que el reconocimiento al sector pasa por mejorar las condiciones operativas.

"Nuestra ciudad no sería nada sin ustedes", afirmó Felifer Macías ante las comerciantes reunidas. La administración no informó si el programa Acción por tu Salud incluirá también a los comerciantes ambulantes no afiliados a FECOPSE.

¿Cuándo arranca Acción por tu Salud en los tianguis de Querétaro?

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante el festejo del Día de las Madres Comerciantes de FECOPSE rotativo.com.mx

El Municipio de Querétaro no entregó calendario público con la fecha de inicio del nuevo esquema ni el orden de rotación entre tianguis. Tampoco se detalló el costo del programa para las arcas municipales ni cuántas familias se estima beneficiar en la primera ronda.

FECOPSE deberá comunicar a sus agremiados las fechas específicas conforme el ayuntamiento confirme la programación semanal.