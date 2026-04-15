México, 15 de abril de 2026.- Una técnica mínimamente invasiva conocida como terapia focal mantiene controlados al 88% de los tumores intervenidos en pacientes con cáncer de próstata, sin necesidad de extirpar el órgano ni recurrir a radiación, según datos del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CUN), en España.

El procedimiento conserva además la continencia urinaria en el 100% de los casos y la potencia sexual en el 97%, marcando una ruptura con los efectos secundarios históricos asociados al tratamiento convencional.

La cifra cobra peso particular en México, donde el cáncer de próstata se ubica entre las primeras causas de muerte por cáncer masculino y la mayoría de los casos se diagnostica en fases avanzadas.

El contraste internacional es nítido. En sistemas de salud con cultura preventiva consolidada, más del 70% de los diagnósticos se realiza en etapas tempranas gracias a revisiones periódicas; en México la proporción es inversa.

Los especialistas atribuyen el rezago a tres factores convergentes: ausencia de chequeos regulares, desconocimiento generalizado sobre la enfermedad y estigmas culturales en torno a los estudios prostáticos que siguen disuadiendo a hombres mayores de 50 años de acudir a consulta urológica preventiva.

"Uno de los mayores retos sigue siendo detectar la enfermedad a tiempo. Cuando el cáncer de próstata se identifica en fases iniciales, las probabilidades de control y curación son significativamente más altas", afirmó el urólogo Bernardino Miñana López, coordinador del Área de Cáncer de Próstata del CCUN.

La detección temprana puede acercar las tasas de curación al 100% a 10 años en casos localizados, una ventana de oportunidad que se cierra cuando el tumor avanza a etapas con metástasis.

La enfermedad se desarrolla principalmente en hombres mayores de 65 años y rara vez aparece antes de los 50, aunque su comportamiento clínico es altamente variable.

Esa heterogeneidad es lo que ha empujado a la medicina hacia diagnósticos personalizados que distingan tumores agresivos de aquellos de evolución lenta que pueden manejarse con vigilancia activa, sin intervención inmediata.

Tecnologías que están cambiando el diagnóstico y el tratamiento

Tres herramientas han modificado el panorama en los últimos años: la resonancia magnética multiparamétrica, las biopsias dirigidas por imagen y estudios genéticos específicos que identifican el tipo de tumor y su nivel de agresividad antes de definir tratamiento.

En el frente terapéutico, la cirugía asistida por robot y las terapias focales como las que reporta el CUN permiten reducir efectos secundarios en pacientes seleccionados, sin comprometer la efectividad clínica del procedimiento.

"Hoy sabemos que no todos los cánceres de próstata se comportan igual, por lo que es fundamental ajustar el tratamiento a cada paciente y evitar intervenciones innecesarias", explicó Miñana López.

La frase apunta al sobretratamiento: durante décadas, hombres con tumores de baja agresividad fueron sometidos a prostatectomías radicales o radioterapia con secuelas graves —incontinencia, impotencia— que pudieron evitarse con un diagnóstico más fino.

¿Qué falta para que México cierre la brecha de detección?

El sistema mexicano de salud no ha implementado un programa nacional de tamizaje sistemático para cáncer de próstata equivalente al que existe para cáncer cervicouterino o de mama.

La detección sigue dependiendo de la iniciativa individual del paciente o de campañas focalizadas en noviembre por el movimiento Movember. Hasta el momento de la redacción, ni la Secretaría de Salud federal ni el IMSS han anunciado planes de cobertura ampliada para resonancia multiparamétrica o biopsias dirigidas por imagen en el sistema público, tecnologías que en México permanecen mayoritariamente confinadas al sector privado y a centros de alta especialidad.