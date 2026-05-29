Descarta San Juan del Río la huelga sindical y renueva la cobertura médica

El gobierno municipal sostuvo más de 200 cirugías en el último año y prepara un nuevo contrato de cobertura para el personal.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante una entrevista con medios sobre temas laborales en San Juan del Río.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó la renovación del servicio médico para los trabajadores del municipio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- El gobierno municipal de San Juan del Río descartó el estallamiento de una huelga del sindicato de trabajadores y aseguró la continuidad del servicio médico para su personal, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

El alcalde señaló que el emplazamiento no derivó en paro y que la audiencia con la organización se aplazó al 1 de julio. "El hubiera no existe, no hubo huelga", afirmó.

Cabrera atribuyó el resultado a la respuesta que la administración ha sostenido ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y describió a la plantilla municipal como un equipo que opera en todas las dependencias. El conflicto sindical llevó al municipio a comparecer en semanas recientes ante esa instancia laboral.

Un nuevo contrato de salud desde junio

El presidente municipal explicó que la cobertura tendrá un contrato vigente del 1 de junio al 31 de octubre, luego de que los acuerdos previos concluían en mayo, y adelantó que el servicio se extenderá hacia el cierre del año mediante una nueva contratación.

Al contrato se destinaron más de 35 millones de pesos, que cubren medicina general, consulta de especialidad, laboratorios, medicamentos y tratamientos quirúrgicos, detalló.

En el rubro quirúrgico refirió un récord de más de 200 cirugías durante 2025 y más de 70 en lo que va del año, en línea con la atención récord reportada al cierre del ejercicio anterior.

La definición de fondo con el sindicato quedó programada para el 1 de julio, fecha en la que ambas partes retomarán la mesa ante el tribunal.

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