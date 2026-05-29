Descarta San Juan del Río la huelga sindical y renueva la cobertura médica

San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- El gobierno municipal de San Juan del Río descartó el estallamiento de una huelga del sindicato de trabajadores y aseguró la continuidad del servicio médico para su personal, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.
El alcalde señaló que el emplazamiento no derivó en paro y que la audiencia con la organización se aplazó al 1 de julio. "El hubiera no existe, no hubo huelga", afirmó.
Cabrera atribuyó el resultado a la respuesta que la administración ha sostenido ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y describió a la plantilla municipal como un equipo que opera en todas las dependencias. El conflicto sindical llevó al municipio a comparecer en semanas recientes ante esa instancia laboral.
Un nuevo contrato de salud desde junio
El presidente municipal explicó que la cobertura tendrá un contrato vigente del 1 de junio al 31 de octubre, luego de que los acuerdos previos concluían en mayo, y adelantó que el servicio se extenderá hacia el cierre del año mediante una nueva contratación.
Al contrato se destinaron más de 35 millones de pesos, que cubren medicina general, consulta de especialidad, laboratorios, medicamentos y tratamientos quirúrgicos, detalló.
En el rubro quirúrgico refirió un récord de más de 200 cirugías durante 2025 y más de 70 en lo que va del año, en línea con la atención récord reportada al cierre del ejercicio anterior.
La definición de fondo con el sindicato quedó programada para el 1 de julio, fecha en la que ambas partes retomarán la mesa ante el tribunal.