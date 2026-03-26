San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río compareció esta semana ante el Tribunal de Conciliación para responder a demandas del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, que exige la creación de nuevas plazas y la homologación de salarios.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó la situación y reconoció que el municipio requiere más personal —especialmente para atender la zona oriente de la ciudad—, pero sostuvo que las condiciones financieras actuales hacen imposible asumir esos compromisos. "Te las quisiera pagar, pero no puedo", resumió.
De acuerdo con la versión del alcalde, el sindicato plantea que el municipio tiene obligaciones pendientes en materia de plazas y de equiparación salarial con otras categorías.
La administración respondió ante el tribunal con los argumentos presupuestales que también presentó al cabildo este jueves: la nómina municipal ya opera en un nivel que compromete la inversión en servicios públicos, obra e infraestructura, y cualquier expansión del capítulo de servicios personales agravaría ese desequilibrio.
Cabrera Valencia advirtió que podría haber novedades en el conflicto a partir del lunes próximo, aunque no precisó en qué sentido.
La posibilidad de una huelga o paro laboral no fue descartada explícitamente. El alcalde reconoció que el sindicato y la administración tienen "una visión muy alejada" en este tema y que la coincidencia entre ambas partes es difícil en las circunstancias actuales.
El municipio ha incrementado personal sindicalizado en los últimos años —lo que se refleja en la extensión de servicios de señalética y pintura hasta la zona oriente—, pero sostiene que ese crecimiento ya llegó al límite de lo financieramente viable.
El sindicato de trabajadores del municipio de San Juan del Río se aferra a incrementar las plazas y hasta ahora no ha emitido una postura pública sobre las exigencias que rebasan el presupuesto para nomina y prestaciones que demanda.