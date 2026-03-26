Municipio de San Juan del Río y sindicato de trabajadores dirimen demandas ante Tribunal de Conciliación

Trabajadores exigen plazas y homologación; municipio alega restricciones presupuestales para negarlas.

Sesión de cabildo de San Juan del Río donde el alcalde informó sobre el conflicto laboral con el sindicato de trabajadores municipales en marzo de 2026

El municipio argumenta restricciones presupuestales; el sindicato exige compromisos que la administración dice no poder cumplir.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río compareció esta semana ante el Tribunal de Conciliación para responder a demandas del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, que exige la creación de nuevas plazas y la homologación de salarios.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó la situación y reconoció que el municipio requiere más personal —especialmente para atender la zona oriente de la ciudad—, pero sostuvo que las condiciones financieras actuales hacen imposible asumir esos compromisos. "Te las quisiera pagar, pero no puedo", resumió.

De acuerdo con la versión del alcalde, el sindicato plantea que el municipio tiene obligaciones pendientes en materia de plazas y de equiparación salarial con otras categorías.

La administración respondió ante el tribunal con los argumentos presupuestales que también presentó al cabildo este jueves: la nómina municipal ya opera en un nivel que compromete la inversión en servicios públicos, obra e infraestructura, y cualquier expansión del capítulo de servicios personales agravaría ese desequilibrio.

Cabrera Valencia advirtió que podría haber novedades en el conflicto a partir del lunes próximo, aunque no precisó en qué sentido.

La posibilidad de una huelga o paro laboral no fue descartada explícitamente. El alcalde reconoció que el sindicato y la administración tienen "una visión muy alejada" en este tema y que la coincidencia entre ambas partes es difícil en las circunstancias actuales.

El municipio ha incrementado personal sindicalizado en los últimos años —lo que se refleja en la extensión de servicios de señalética y pintura hasta la zona oriente—, pero sostiene que ese crecimiento ya llegó al límite de lo financieramente viable.

El sindicato de trabajadores del municipio de San Juan del Río se aferra a incrementar las plazas y hasta ahora no ha emitido una postura pública sobre las exigencias que rebasan el presupuesto para nomina y prestaciones que demanda.

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