Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria por la falsificación de KitoCream (Pirfenidona 10%), crema clasificada como dispositivo médico, y recomendó a la población no adquirirla ni utilizarla si presenta las irregularidades detectadas, informó la Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA).
La versión falsificada se distingue por cuatro anomalías: contenido en tonalidad café obscuro, ausencia de número de lote y de fecha de caducidad, falta de empaque secundario y envase de plástico color blanco.
La alerta se emitió con base en el análisis técnico-documental de la información presentada por la empresa GRUPO MEDIFARMA, S.A. de C.V., que informó sobre la falsificación del producto y su comercialización a través de plataformas de internet.
El riesgo está en lo que no se sabe: del producto falsificado se desconocen las condiciones de almacenamiento y transporte, por lo que no puede garantizarse su seguridad, calidad ni eficacia. Esas condiciones, advirtió la dependencia, pueden generar incidentes adversos.
COFEPRIS describe cuatro irregularidades en la versión falsificada de KitoCream (Pirfenidona 10%): contenido café obscuro, sin lote ni fecha de caducidad, sin empaque secundario y envase de plástico blanco.
Para quien compre en línea, COFEPRIS pidió verificar, en el caso de insumos para la salud adquiridos en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, que el vendedor cuente con establecimiento físico en territorio nacional, así como con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento emitidos por la propia Comisión.
Tampoco se debe comprar ni usar productos comercializados en la vía pública: tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal.
La revisión se hace con el producto en la mano. COFEPRIS recomendó inspeccionar visualmente los empaques primario y secundario para comprobar que los números de lote y las fechas de caducidad coincidan, y que no presenten signos de manipulación o alteración.
Quien tenga información sobre la posible comercialización de la versión falsificada debe presentar la denuncia sanitaria correspondiente. Cualquier incidente adverso se reporta en el Sistema de Notificación de Incidentes Adversos de Dispositivos Médicos, en el enlace de Tecnovigilancia.
Si persisten dudas sobre la originalidad del producto, la Comisión indicó contactar al titular del registro sanitario para confirmar su identidad. Ese registro puede consultarse en el Visor de Registros Sanitarios de Dispositivos Médicos de la página de COFEPRIS.