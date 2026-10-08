Alertan en Querétaro por Darzalex y Simponi falsificados

La Secretaría de Salud de Querétaro difundió el aviso de COFEPRIS sobre los lotes GGH2227 y 01H201KE y pidió no adquirirlos ni utilizarlos.

Cajas de Darzalex y Simponi y un inyector de pluma, imagen de referencia de la alerta por medicamentos falsificados

La alerta de COFEPRIS cubre únicamente el lote GGH2227 de Darzalex y el lote 01H201KE de Simponi.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de octubre de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria por la falsificación de Darzalex, lote GGH2227, y de Simponi, lote 01H201KE, y la Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) difundió el aviso con la indicación de no adquirir ni utilizar ningún producto de esos lotes.

Son dos medicamentos y dos lotes: uno de cada uno.

El aviso identifica a Darzalex (daratumumab) en la presentación de 400 miligramos en 20 mililitros. El producto falsificado corresponde al lote GGH2227, con fecha de caducidad 06 2028.

El segundo es Simponi (golimumab), de 50 miligramos en 0.5 mililitros, en presentación de jeringa prellenada. Su lote falsificado es el 01H201KE y la caducidad que consigna el aviso es MAY/28.

El número de lote y la fecha de caducidad son los datos con los que la alerta identifica cada producto.

La indicación de la SESA sobre los medicamentos falsificados tiene dos momentos: quien aún no los compra no debe adquirirlos y quien ya los tiene no debe utilizarlos.

COFEPRIS registró ambos casos bajo la anomalía «Lote inexistente», es decir, que los lotes GGH2227 y 01H201KE no existen.

salud cofepris medicamentos

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