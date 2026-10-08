Querétaro, 8 de octubre de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria por la falsificación de Darzalex, lote GGH2227, y de Simponi, lote 01H201KE, y la Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) difundió el aviso con la indicación de no adquirir ni utilizar ningún producto de esos lotes.
Son dos medicamentos y dos lotes: uno de cada uno.
El aviso identifica a Darzalex (daratumumab) en la presentación de 400 miligramos en 20 mililitros. El producto falsificado corresponde al lote GGH2227, con fecha de caducidad 06 2028.
El segundo es Simponi (golimumab), de 50 miligramos en 0.5 mililitros, en presentación de jeringa prellenada. Su lote falsificado es el 01H201KE y la caducidad que consigna el aviso es MAY/28.
El número de lote y la fecha de caducidad son los datos con los que la alerta identifica cada producto.
La indicación de la SESA sobre los medicamentos falsificados tiene dos momentos: quien aún no los compra no debe adquirirlos y quien ya los tiene no debe utilizarlos.
COFEPRIS registró ambos casos bajo la anomalía «Lote inexistente», es decir, que los lotes GGH2227 y 01H201KE no existen.