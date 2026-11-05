PID de Querétaro detiene a requerido por daños en Guanajuato

El imputado, requerido por daños en una causa penal iniciada en León, fue entregado a agentes de investigación de la Fiscalía de Guanajuato.

Gráfico de Sinergia Regional con la leyenda DETENIDO: hombre con rostro difuminado entre dos agentes de investigación
  • El imputado fue entregado a agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que lo requiere por el delito de daños. Se presume su inocencia mientras la autoridad judicial no declare su responsabilidad.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 05, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- La Policía de Investigación y Delitos (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra Ángel Gabriel “N”, requerido por el delito de daños en una causa penal que se inició en León, Guanajuato. Lo hizo mediante colaboración con la Fiscalía de ese estado.

Los hechos que se le atribuyen fueron cometidos en agravio de una empresa de servicios financieros. La orden llegó a Querétaro por los mecanismos de colaboración entre ambas fiscalías, conocidos como Sinergia Regional.

Con el mandato en su poder, la PID realizó las acciones necesarias para ejecutarlo y coordinó la entrega del requerido. Agentes de investigación de Guanajuato lo recibieron para dar seguimiento a los procedimientos legales.

Ángel Gabriel “N” quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere. Corresponde a esa autoridad judicial resolver su situación jurídica, y se presume su inocencia mientras no se demuestre lo contrario.

No es la primera vez que la colaboración entre ambas fiscalías produce un resultado así: antes, una orden de aprehensión por homicidio de Guanajuato también se cumplió en territorio queretano.

queretaro gobierno seguridad criminalidad

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