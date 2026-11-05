Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- La Policía de Investigación y Delitos (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra Ángel Gabriel “N”, requerido por el delito de daños en una causa penal que se inició en León, Guanajuato. Lo hizo mediante colaboración con la Fiscalía de ese estado.
Los hechos que se le atribuyen fueron cometidos en agravio de una empresa de servicios financieros. La orden llegó a Querétaro por los mecanismos de colaboración entre ambas fiscalías, conocidos como Sinergia Regional.
Con el mandato en su poder, la PID realizó las acciones necesarias para ejecutarlo y coordinó la entrega del requerido. Agentes de investigación de Guanajuato lo recibieron para dar seguimiento a los procedimientos legales.
Ángel Gabriel “N” quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere. Corresponde a esa autoridad judicial resolver su situación jurídica, y se presume su inocencia mientras no se demuestre lo contrario.
No es la primera vez que la colaboración entre ambas fiscalías produce un resultado así: antes, una orden de aprehensión por homicidio de Guanajuato también se cumplió en territorio queretano.