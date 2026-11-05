San Juan del Río, 5 de noviembre de 2026.- Las instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior, los clubes deportivos, las asociaciones civiles y las ligas tienen hasta el 13 de noviembre para inscribirse en el desfile conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, que se realizará el viernes 20 de noviembre a las 09:00 horas.
La Presidencia Municipal de San Juan del Río abrió la convocatoria. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta esa fecha o hasta que se agoten los lugares.
Para registrarse, los interesados deben solicitar el formato oficial y entregarlo en la Coordinación de Desarrollo Integral, en el Portal del Diezmo, de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas.
El desfile arrancará en la avenida Benito Juárez Poniente, frente al Centro Comercial La Comer. De ahí avanzará por la avenida Benito Juárez en dirección al Centro y concluirá en la esquina con la calle 16 de Septiembre.
Habrá cuatro modalidades: primaria, secundaria, preparatoria y libre.
Entre las actividades contempladas están las tablas rítmicas, las exhibiciones de habilidades deportivas, las pirámides humanas, los grupos de animación, las bandas de guerra y las escoltas.
En la categoría libre solo pueden participar personas mayores de edad, con un máximo de 50 integrantes y una plataforma para música o exhibición.
Cada institución puede llevar un vehículo para música o plataforma. Los contingentes irán acompañados únicamente por profesores e instructores debidamente identificados.