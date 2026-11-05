Inscripciones al desfile del 20 de noviembre en San Juan del Río

El plazo vence el 13 de noviembre o al agotarse los lugares; el formato oficial se solicita y entrega en la Coordinación de Desarrollo Integral.

Convocatoria del desfile conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana en San Juan del Río, programado para el 20 de noviembre de 2026, con participación de instituciones educativas, clubes deportivos y asociaciones civiles.

Las inscripciones al desfile del 20 de noviembre se reciben hasta el 13 de noviembre o hasta agotar los lugares, de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 05, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de noviembre de 2026.- Las instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior, los clubes deportivos, las asociaciones civiles y las ligas tienen hasta el 13 de noviembre para inscribirse en el desfile conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, que se realizará el viernes 20 de noviembre a las 09:00 horas.

La Presidencia Municipal de San Juan del Río abrió la convocatoria. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta esa fecha o hasta que se agoten los lugares.

Para registrarse, los interesados deben solicitar el formato oficial y entregarlo en la Coordinación de Desarrollo Integral, en el Portal del Diezmo, de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas.

El desfile arrancará en la avenida Benito Juárez Poniente, frente al Centro Comercial La Comer. De ahí avanzará por la avenida Benito Juárez en dirección al Centro y concluirá en la esquina con la calle 16 de Septiembre.

Habrá cuatro modalidades: primaria, secundaria, preparatoria y libre.

Entre las actividades contempladas están las tablas rítmicas, las exhibiciones de habilidades deportivas, las pirámides humanas, los grupos de animación, las bandas de guerra y las escoltas.

En la categoría libre solo pueden participar personas mayores de edad, con un máximo de 50 integrantes y una plataforma para música o exhibición.

Cada institución puede llevar un vehículo para música o plataforma. Los contingentes irán acompañados únicamente por profesores e instructores debidamente identificados.

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