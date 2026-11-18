Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- Alrededor de 20 mil paisanos podrían volver a Querétaro en la caravana de diciembre, una cifra parecida a la del año pasado.
Según Javier Amaya Torres, coordinador estatal de Protección Civil, la salida desde Laredo está prevista para la madrugada del 16 de diciembre.
El calendario empieza el 14 de diciembre con la llegada a Laredo y reuniones con las autoridades locales. El 15 se firman las responsivas y se hacen los registros. El 16, hacia las 3:00 de la mañana, el contingente sale rumbo a Querétaro.
Amaya explicó que la cifra de registro suele quedarse corta. El año pasado se registraron unas 11 mil personas, pero al final viajaron cerca de 20 mil. Según el coordinador, la incidencia más común durante el trayecto son las fallas mecánicas de los vehículos.
En el acompañamiento de la caravana participan autoridades estatales, municipales y federales.