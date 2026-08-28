CAM Norte cierra hoy; trámites regresan a Centro Cívico

El centro de atención instalado en BLOQUE para la zona norte de la capital atendió a más de mil personas entre el 13 de julio y el 24 de agosto.

Personal municipal atiende a ciudadanos en las ventanillas del CAM Norte en BLOQUE
  • El módulo ofreció 54 trámites de siete secretarías municipales durante su operación.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de agosto de 2026.- El Centro de Atención Municipal (CAM) Norte, instalado en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, concluye operaciones este viernes tras poco más de seis semanas de funcionamiento, informó la Secretaría de Atención Ciudadana del Municipio de Querétaro.

De acuerdo con el Municipio, el módulo atendió a más de mil personas entre el 13 de julio y el 24 de agosto. El espacio se abrió con motivo de la obra federal del tren México-Querétaro y del operativo vial en el bulevar Bernardo Quintana, para acercar servicios municipales a residentes de la zona norte de la capital sin necesidad de trasladarse hasta Centro Cívico.

Las delegaciones Félix Osores Sotomayor, Epigmenio González, Felipe Carrillo Puerto y Santa Rosa Jáuregui concentraron el mayor número de atenciones, según el reporte municipal.

El módulo replicó el catálogo de 54 trámites y servicios que ofrecen siete secretarías —entre ellas Atención Ciudadana, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico, Ingresos y Catastro—, los mismos disponibles en Centro Cívico.

Entre los trámites más solicitados, el Municipio reportó la expedición de tarjetones de estacionamiento para personas con discapacidad, cambios de uso de suelo, licencias de construcción, constancias de residencia, contratos de recolección de residuos y solicitudes de poda y valoración de árboles en vía pública.

También se atendieron consultas sobre licencias de funcionamiento y pagos municipales, así como trámites de la Dirección de Catastro, en un horario de lunes a viernes de 8:15 a 15:30 horas.

La semana con mayor afluencia fue la del 20 al 24 de julio, con más de 200 atenciones, de acuerdo con cifras municipales. El Municipio reportó un promedio superior a 30 atenciones diarias y más de 150 por semana, además de asesorías presenciales a más de 70 personas adicionales sobre los mismos trámites.

El cierre del CAM Norte responde a la conclusión de las obras y del operativo vial en Bernardo Quintana, señaló la Secretaría de Atención Ciudadana.

A partir de este lunes, más de 35 empleados municipales que operaban el módulo regresarán a sus áreas en Centro Cívico, sede donde continuarán disponibles los trámites y servicios municipales para la zona norte de la capital.

El proyecto de un Centro de Atención Municipal Norte permanente en Juriquilla, anunciado por el alcalde Felifer Macías a inicios de año, sigue en etapa de definición.

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