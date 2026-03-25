CAM Norte desahogará el centro histórico de Querétaro con atención ciudadana en Juriquilla

Municipio de Querétaro instalará centro de atención ciudadana en zona norponiente para reducir saturación del primer cuadro.

Alcalde Felifer Macías Olvera anuncia Centro de Atención Municipal Norte en Juriquilla, Querétaro, para segunda mitad de 2026

Miles de residentes de Juriquilla y colonias aledañas evitarán traslados de hasta dos horas al centro histórico para realizar trámites municipales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de marzo de 2026. — Un Centro de Atención Municipal (CAM) en la zona norponiente de la ciudad — con sede en Juriquilla — será la apuesta del municipio de Querétaro para terminar con los traslados de hora y media o dos horas que hoy realizan miles de residentes de esa área solo para resolver un trámite.

El alcalde Luis Felifer Macías Olvera confirmó que la nueva instalación operará en la misma sede que la séptima delegación municipal, denominada María Aldama, y que ambas deberán estar funcionando en la segunda mitad de 2026.

La saturación del primer cuadro en materia de trámites es un problema documentado en la capital queretana: la mayor parte de las dependencias municipales y estatales se concentra en el centro histórico, al que confluye prácticamente el 50% de la población del municipio que habita en el corredor norte. El CAM Norte apunta directamente a ese cuello de botella.

Sede e inversión, definidas antes de que termine abril

El alcalde no precisó la inversión total del proyecto porque aún hay dos escenarios abiertos: adaptar un inmueble municipal existente o construir infraestructura nueva. Macías Olvera adelantó que la sede quedará sobre Paseo de la República, a la altura del Boulevard de la Nación, aunque aclaró que la decisión final se comunicará antes de que concluya el mes de abril.

Lo que sí descartó desde ahora es el costo de nómina: la operación del CAM Norte no generará plazas adicionales. "En gasto administrativo y de personal, son cero pesos", subrayó.

¿Qué trámites atenderá el CAM Norte?

El alcalde no detalló el catálogo de servicios, pero la lógica del proyecto replica la del CAM del centro: predial, licencias, permisos de construcción y atención general.

La diferencia es que, por primera vez, los vecinos de Juriquilla, Mompaní, San Isidro el Alto y decenas de colonias aledañas podrán resolver esos asuntos sin cruzar la ciudad.

El anuncio llega acompañado de la reestructura delegacional aprobada por el cabildo el martes, que creó la delegación María Aldama como órgano auxiliar del municipio para esa misma zona.

La definición de quién encabezará ambas instancias se conocerá el 1 de abril, junto con los demás ajustes al gabinete municipal que el alcalde tiene pendientes de anunciar.

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