Querétaro, 25 de marzo de 2026. — Un Centro de Atención Municipal (CAM) en la zona norponiente de la ciudad — con sede en Juriquilla — será la apuesta del municipio de Querétaro para terminar con los traslados de hora y media o dos horas que hoy realizan miles de residentes de esa área solo para resolver un trámite.
El alcalde Luis Felifer Macías Olvera confirmó que la nueva instalación operará en la misma sede que la séptima delegación municipal, denominada María Aldama, y que ambas deberán estar funcionando en la segunda mitad de 2026.
La saturación del primer cuadro en materia de trámites es un problema documentado en la capital queretana: la mayor parte de las dependencias municipales y estatales se concentra en el centro histórico, al que confluye prácticamente el 50% de la población del municipio que habita en el corredor norte. El CAM Norte apunta directamente a ese cuello de botella.
Sede e inversión, definidas antes de que termine abril
El alcalde no precisó la inversión total del proyecto porque aún hay dos escenarios abiertos: adaptar un inmueble municipal existente o construir infraestructura nueva. Macías Olvera adelantó que la sede quedará sobre Paseo de la República, a la altura del Boulevard de la Nación, aunque aclaró que la decisión final se comunicará antes de que concluya el mes de abril.
Lo que sí descartó desde ahora es el costo de nómina: la operación del CAM Norte no generará plazas adicionales. "En gasto administrativo y de personal, son cero pesos", subrayó.
¿Qué trámites atenderá el CAM Norte?
El alcalde no detalló el catálogo de servicios, pero la lógica del proyecto replica la del CAM del centro: predial, licencias, permisos de construcción y atención general.
La diferencia es que, por primera vez, los vecinos de Juriquilla, Mompaní, San Isidro el Alto y decenas de colonias aledañas podrán resolver esos asuntos sin cruzar la ciudad.
El anuncio llega acompañado de la reestructura delegacional aprobada por el cabildo el martes, que creó la delegación María Aldama como órgano auxiliar del municipio para esa misma zona.
La definición de quién encabezará ambas instancias se conocerá el 1 de abril, junto con los demás ajustes al gabinete municipal que el alcalde tiene pendientes de anunciar.