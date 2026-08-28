San Juan del Río, 28 de agosto de 2026.- La regidora Ana Paula Higuera Alanís hizo un llamado, durante la sesión de cabildo, a que servidores públicos municipales y ciudadanía en general se sumen el próximo 10 de septiembre a la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio vistiendo una prenda de color amarillo.
La regidora planteó que la fecha busca fortalecer la conciencia social y promover la atención oportuna en materia de salud emocional, y llamó a las instituciones municipales a continuar el trabajo coordinado con organismos especializados en la materia.
Higuera Alanís no anunció durante la sesión un programa municipal específico de atención o canalización en salud mental, ni cifras de casos atendidos por el municipio; el llamado se centró en la convocatoria simbólica y en la invitación a la reflexión colectiva.
San Juan del Río ha figurado en años recientes entre los municipios del estado con mayor número de casos registrados, de acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado y del Centro Estatal de Salud Mental.