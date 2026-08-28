San Juan del Río se suma a la prevención del suicidio el 10 de septiembre

La regidora Ana Paula Higuera Alanís hizo un llamado a fortalecer las redes de apoyo en salud emocional en el municipio.

Imagen ilustrativa sobre la prevención del suicidio y el uso del color amarillo

Imagen ilustrativa sobre la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio y el llamado a fortalecer la conciencia social.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de agosto de 2026.- La regidora Ana Paula Higuera Alanís hizo un llamado, durante la sesión de cabildo, a que servidores públicos municipales y ciudadanía en general se sumen el próximo 10 de septiembre a la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio vistiendo una prenda de color amarillo.

La regidora planteó que la fecha busca fortalecer la conciencia social y promover la atención oportuna en materia de salud emocional, y llamó a las instituciones municipales a continuar el trabajo coordinado con organismos especializados en la materia.

Higuera Alanís no anunció durante la sesión un programa municipal específico de atención o canalización en salud mental, ni cifras de casos atendidos por el municipio; el llamado se centró en la convocatoria simbólica y en la invitación a la reflexión colectiva.

San Juan del Río ha figurado en años recientes entre los municipios del estado con mayor número de casos registrados, de acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado y del Centro Estatal de Salud Mental.

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