Cabildo aprueba descuentos en multas del predial en San Juan del Río

El cabildo amplió a dos meses el descuento del 100% en multas y recargos, tras una moción presentada durante la sesión.

Programa de descuentos en multas y recargos del impuesto predial 2026 en San Juan del Río

El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó un programa de descuentos en multas y recargos del predial 2026, con beneficios de hasta 100 por ciento durante septiembre y octubre.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de agosto de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó por unanimidad, con 12 votos a favor, el programa de descuentos en multas y recargos del impuesto predial 2026, con un esquema que otorga 100% de descuento en septiembre y octubre, 80% en noviembre y 60% en diciembre.

La propuesta original, presentada por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y el secretario de Finanzas Públicas, planteaba un esquema descendente de cuatro meses: 100% en septiembre, 80% en octubre, 60% en noviembre y 40% en diciembre. El regidor Antonio Juan Camacho Ramírez propuso durante la sesión ampliar el descuento del 100% hasta el 31 de octubre, argumentando que octubre ha sido tradicionalmente el mes con mayor respuesta ciudadana al programa.

Tras la intervención del regidor, el cabildo modificó la propuesta original: se eliminó el mes de diciembre con 40% de descuento y se recorrió el esquema para que septiembre y octubre compartan el 100%, noviembre el 80% y diciembre cierre con 60%.

El secretario de Finanzas explicó que la estrategia responde a la necesidad de que los contribuyentes se regularicen antes del cierre del ejercicio fiscal, en el que el municipio debe cubrir compromisos de fin de año como aguinaldo, prima vacacional y pagos a proveedores. El funcionario no proporcionó la cifra específica de recaudación esperada con el nuevo esquema ni el número de contribuyentes con adeudo que podrían beneficiarse.

El programa se suma a los descuentos aplicados en meses anteriores del año, entre ellos el esquema de 8% ofrecido en febrero para pago puntual del ejercicio corriente.

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