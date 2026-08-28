San Juan del Río, 28 de agosto de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó por unanimidad, con 12 votos a favor, el programa de descuentos en multas y recargos del impuesto predial 2026, con un esquema que otorga 100% de descuento en septiembre y octubre, 80% en noviembre y 60% en diciembre.
La propuesta original, presentada por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y el secretario de Finanzas Públicas, planteaba un esquema descendente de cuatro meses: 100% en septiembre, 80% en octubre, 60% en noviembre y 40% en diciembre. El regidor Antonio Juan Camacho Ramírez propuso durante la sesión ampliar el descuento del 100% hasta el 31 de octubre, argumentando que octubre ha sido tradicionalmente el mes con mayor respuesta ciudadana al programa.
Tras la intervención del regidor, el cabildo modificó la propuesta original: se eliminó el mes de diciembre con 40% de descuento y se recorrió el esquema para que septiembre y octubre compartan el 100%, noviembre el 80% y diciembre cierre con 60%.
El secretario de Finanzas explicó que la estrategia responde a la necesidad de que los contribuyentes se regularicen antes del cierre del ejercicio fiscal, en el que el municipio debe cubrir compromisos de fin de año como aguinaldo, prima vacacional y pagos a proveedores. El funcionario no proporcionó la cifra específica de recaudación esperada con el nuevo esquema ni el número de contribuyentes con adeudo que podrían beneficiarse.
El programa se suma a los descuentos aplicados en meses anteriores del año, entre ellos el esquema de 8% ofrecido en febrero para pago puntual del ejercicio corriente.