Celaya, Guanajuato, 26 de noviembre de 2026.- Dos personas permanecían aisladas en un establecimiento de hospedaje de la zona centro de Celaya. Las mantenían ahí las amenazas de presuntos extorsionadores que, al mismo tiempo, exigían 200 mil pesos a sus familias.

El Escuadrón Antiextorsión las localizó sanas y salvas antes de que se hiciera el pago.

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, dio a conocer el caso en su cuenta de X. Según su reporte, una llamada a la línea 800 TECUIDO activó al escuadrón. Sus integrantes ubicaron a las dos personas y restablecieron la comunicación con sus familias.

La atención continuó después de la localización. Las víctimas recibieron contención emocional y apoyo para recuperar sus pertenencias y su mercancía, y las acompañaron durante su salida del municipio hasta los límites con Querétaro.

Para González Martínez, el caso muestra cómo opera el secuestro virtual: con amenazas y engaños, los delincuentes aíslan a sus víctimas para que sus familiares crean que están secuestradas y así exigirles dinero.

Algo parecido ocurrió en septiembre en Oaxaca. Ahí exigieron 100 mil pesos por tres ingenieros de CONAGUA, a quienes la Fiscalía de ese estado encontró a salvo en un hotel de Sola de Vega.

Del otro lado de los límites a los que llegaron las víctimas, la extorsión virtual también preocupa. En enero, el gobernador Mauricio Kuri reconoció que este delito es el principal reto de seguridad de Querétaro y que afecta a cerca del 17 por ciento de los queretanos.

El secretario pidió actuar desde la primera amenaza. Dijo que pedir ayuda a tiempo puede evitar pérdidas económicas, frenar la intimidación y proteger a quienes la sufren. Ante una llamada de este tipo, la recomendación es no pagar ni dar datos personales, y comunicarse al 800 TECUIDO o presentar una denuncia anónima al 089.