Ciudad de México, 26 de noviembre de 2026.- Hoy, un divorcio sin acuerdo puede tardar años. Con la reforma que propone la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se decretaría en una sola audiencia.

Desde que se admita la demanda, los hijos tendrían una pensión alimenticia provisional, calculada con los ingresos reales que se consulten al SAT y a los bancos.

Ese es el eje de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que la mandataria enviará al Congreso de la Unión. La presentó en la conferencia matutina, en el marco de los 16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Además del divorcio, la iniciativa cambiaría la adopción, la protección frente a la violencia vicaria y la forma en que se escucha a niñas, niños y adolescentes en los juicios.

Sheinbaum explicó que la separación avanza rápido cuando la pareja está de acuerdo. Si no lo está, y sobre todo si hay violencia contra la mujer, «se vuelve algo muy tortuoso el divorcio». La intención, dijo, es facilitarlo, en particular a las mujeres, «y no poner a los hijos como rehenes en el caso de la separación de la pareja».

Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, dio la dimensión del problema: en 2024 hubo cerca de 1 millón de asuntos familiares, 4 de cada 10 de los casos que llegaron a los tribunales locales.

Primero los hijos, después los bienes

Cuando no hay acuerdo, quien controla el dinero lo usa para presionar. Fijar una pensión justa se complica si el deudor alimentario oculta sus ingresos o no tiene empleo formal.

La propuesta separa los dos temas. En la misma audiencia en que se decrete el divorcio quedarían garantizadas la vivienda, la custodia y la convivencia de los hijos. La división de bienes se resolvería después, con medidas para conservar el patrimonio.

Quien reclame la pensión podría elegir el juzgado más cercano a su domicilio. «Lo que tiene que ver en un divorcio con la separación de bienes, pues puede seguir su proceso, pero mientras tanto las personas son protegidas», resumió la Presidenta.

Añadió que el objetivo es acortar juicios familiares que muchas veces duran años, con sufrimiento para la familia y para las niñas y los niños.

De años de espera a 25 días

Según los datos presentados, entre 25 mil y 35 mil niñas, niños y adolescentes viven en centros de asistencia, y 7 de cada 10 están listos para ser adoptados. Para ellos, la iniciativa crea un juicio especial por abandono.

Su audiencia, que hoy tarda años en llegar, se celebraría en 25 días. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes participaría desde el inicio y se buscaría a la familia. Si nadie se opone, todo se resolvería en una audiencia única.

La adopción también tendría una sola audiencia y ya no se revisaría de oficio en segunda instancia. El certificado de idoneidad se emitiría en 45 días y no en 90, y la adopción sería plena e irrevocable en todo el país.

Quien decida entregar de forma voluntaria a una niña o un niño para que sea adoptado no recibiría sanciones ni penas. La patria potestad se resolvería en 10 días, con el juez y la Procuraduría presentes en todo momento y sin afectar los derechos de terceros.

«Hay muchas familias que quieren adoptar, y se vuelven procesos larguísimos, años, y a veces no culminan por la propia burocracia», dijo Sheinbaum.

Sin conciliación con el agresor

La violencia vicaria es la que usa a hijas e hijos para dañar a la madre. Para esos casos, la propuesta da protección en 24 horas y prohíbe la mediación y la conciliación con la persona agresora, para no revictimizar. Niñas y niños serían escuchados sin el agresor presente y con su propia representación.

Las pruebas de los juicios penales, familiares y administrativos se valorarían en conjunto. También se frenarían las demandas en cadena que se usan para hostigar a la madre.

Niñas, niños y adolescentes participarían en las decisiones que les afectan según su edad y madurez, y los peritajes ya no podrían sustituir su voz. La Procuraduría de Protección los representaría de oficio, con un representante especial cuando haya conflicto de intereses.

Los juicios que tocan sus derechos se les notificarían en 5 días y no en 10.

La reforma también declararía de forma categórica la nulidad del matrimonio infantil. Lo haría con un juicio expedito que conserva los derechos patrimoniales, alimentarios y sucesorios de quien lo contrajo.

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, la describió como una reforma integral, profunda e inmediata. Lo de inmediata está en el propio texto: a estas medidas no se les aplicaría una eventual prórroga.

Si el Congreso aprueba la reforma, autoridades administrativas y judiciales tendrían que aplicarla desde el día de su publicación.