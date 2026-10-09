Ciudad de México, 9 de octubre de 2026.- La Galería José María Velasco abrió en Tepito la primera retrospectiva dedicada a Daniel Manrique (1939-2010): más de 150 obras del artista y muralista, algunas inéditas, junto con material audiovisual y de archivo.

“El ñero en la cultura. Daniel Manrique, muralista del barrio” forma parte de las actividades que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) prepararon por el 75 aniversario del recinto, y invita a explorar la vida y la obra del artista y su estrecho vínculo con la comunidad de Tepito.

El recorrido se organiza en tres núcleos temáticos: “Entre la experiencia material y las influencias artísticas; un Manrique poco conocido”, “Desde y para el barrio. Jalando parejo y haciendo la vida más chida” y “Desde el boceto hasta el muro. El ñero muralista”.

Las piezas están fechadas entre 1967 y 2007 y destacan el uso de técnicas y la constante fuente de inspiración de Manrique, quien trabajó como integrante del colectivo Tepito Arte Acá.

Casi dos décadas llevaban sin exhibirse algunas de ellas.

Entre esas obras figuran el mural restaurado Consecuencias del industrialismo ajeno y la posibilidad de desarrollo con sensibilidad, conocimientos y pensamiento propio, y una colección de 60 bocetos realizada en servilletas.

El director de la galería, Luis Miguel León Cornejo, recordó que en 1973 se presentó una muestra colectiva con obra de Manrique, pero que esta es la primera vez que se reúne un gran número de sus piezas, en su mayoría pertenecientes al acervo de la familia del artista.

“Hoy tenemos la oportunidad de volver a reunirnos después de 19 años con la obra de Manrique y eso es gracias a Salomón Dorado quien nos abrió las puertas de su casa para compartir con nosotros el archivo que resguardan hasta el día de hoy”, explicó León Cornejo en referencia a Salomón Israel Dorado Ávila, hijo del artista.

La curadora, Ana Lizeth Mata, ubicó en el recorrido un área de murales, bocetos y fotografías de obras que ya no existen, de otras que permanecen y de material de archivo, y un cierre con el barrio de Tepito y la colonia Guerrero, que revelan el trabajo comunitario. “Esperamos que con la muestra también redescubran a Manrique”, comentó.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló en un mensaje enviado con motivo de la inauguración que Manrique “encontró en el barrio mucho más que un tema para su obra”. En Tepito, dijo, centró una forma de comprender y representar el mundo, con un lugar central para los oficios, los personajes y las historias de la vida cotidiana de la comunidad. Con su práctica posicionó el barrio a nivel nacional y, con los murales que ejecutó en el extranjero, lo presentó a escala internacional.

La directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, calificó la muestra como una retrospectiva “más que merecida” para un artista afincado en el barrio. “Qué mejor manera de celebrar los 75 años de esta increíble galería que teniendo una exposición de uno de los insignes creadores de Tepito”, dijo.

Con la exposición, añadió, el instituto reconoce a la galería como un recinto que ha mejorado su infraestructura y fortalece sus programas públicos y expositivos, de modo que infancias y jóvenes puedan encontrar un espacio de creatividad y de acercamiento al arte.

Dorado Ávila recordó que su padre pensaba que se debía crear obra para el pueblo y no quería “un arte simplificado sino un arte que el pueblo pudiera entender”. Y planteó el contraste: “Se habla mucho de la fama del Barrio bravo, la fayuca, la delincuencia, los boxeadores y otros personajes, pero Manrique vio una cultura, oficios, comerciantes, infantes, vecindades, calles, gente sobreviviendo, creatividad y una historia que no siempre estaba en los libros”.

La exposición está abierta de martes a domingo, de 10 a 18 h, hasta marzo de 2027, en la Galería José María Velasco, ubicada en Peralvillo 55, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. La entrada es gratuita.