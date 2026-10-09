Corregidora reporta 10 minutos menos de traslado en El Tobogán

La Secretaría de Movilidad despliega agentes y drones en el cruce del Libramiento Sur Poniente con Camino Real a Huimilpan desde el 30 de septiembre.

Agente de Movilidad de Corregidora, de espaldas, indica el paso a un automóvil blanco durante el operativo vial

Los agentes ajustan la operación vial de acuerdo con las condiciones que se presentan durante el día.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 9 de octubre de 2026.- El traslado de quienes usan a diario El Tobogán, el cruce del Libramiento Sur Poniente con Camino Real a Huimilpan, bajó de 18 a ocho minutos desde el 30 de septiembre, informó el Gobierno Municipal de Corregidora.

Por instrucción del Presidente Municipal, Chepe Guerrero, la Secretaría de Movilidad desplegó agentes para ordenar el flujo vehicular y agilizar el paso por el cruce, además de sumar monitoreo aéreo con drones para identificar los principales puntos de conflicto y analizar cómo se comporta la circulación.

Los ajustes a la operación vial se hacen de acuerdo con las condiciones que se presentan durante el día. El objetivo es mantener un flujo más constante y reducir los tiempos de traslado.

El Tobogán es un punto de conexión para habitantes de Vista Real, Colinas del Bosque I y II, Los Olvera, Misión Marbella, Residencial Bahamas, Luz María, Vista Azul, El Condado y Vista Hermosa, entre otras zonas.

Por ahí transitan a diario cerca de 9 mil habitantes y alrededor de mil 500 estudiantes.

Agente de Movilidad de Corregidora, de espaldas, indica el paso a un autom\u00f3vil blanco durante el operativo vial Desde el 30 de septiembre, la Secretaría de Movilidad mantiene agentes en el cruce del Libramiento Sur Poniente con Camino Real a Huimilpan. rotativo.com.mx

El secretario de Movilidad, David Sánchez, detalló que el operativo se mantendrá durante las próximas semanas para consolidar el nuevo ordenamiento de la circulación. Después se instalarán elementos físicos y señalización vial que mantengan el flujo y señalen con claridad las maniobras permitidas y las restringidas.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para pedirle su comprensión y un poco de paciencia. Diariamente analizamos las acciones que tenemos que seguir mejorando”, dijo Sánchez.

“Esto nos permite identificar algunas zonas que debemos rehabilitar, infraestructura que tenemos que colocar y señalética que tenemos que cambiar. Todo esto lo estaremos haciendo durante las próximas semanas, mientras intervenimos esta zona”, destacó.

En las acciones participan también las secretarías de Seguridad Pública, Servicios Públicos y Obras Públicas, con trabajos de apoyo para mejorar las condiciones físicas y visuales del entorno y contribuir al funcionamiento del cruce.

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