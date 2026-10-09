Corregidora, 9 de octubre de 2026.- El traslado de quienes usan a diario El Tobogán, el cruce del Libramiento Sur Poniente con Camino Real a Huimilpan, bajó de 18 a ocho minutos desde el 30 de septiembre, informó el Gobierno Municipal de Corregidora.
Por instrucción del Presidente Municipal, Chepe Guerrero, la Secretaría de Movilidad desplegó agentes para ordenar el flujo vehicular y agilizar el paso por el cruce, además de sumar monitoreo aéreo con drones para identificar los principales puntos de conflicto y analizar cómo se comporta la circulación.
Los ajustes a la operación vial se hacen de acuerdo con las condiciones que se presentan durante el día. El objetivo es mantener un flujo más constante y reducir los tiempos de traslado.
El Tobogán es un punto de conexión para habitantes de Vista Real, Colinas del Bosque I y II, Los Olvera, Misión Marbella, Residencial Bahamas, Luz María, Vista Azul, El Condado y Vista Hermosa, entre otras zonas.
Por ahí transitan a diario cerca de 9 mil habitantes y alrededor de mil 500 estudiantes.
Desde el 30 de septiembre, la Secretaría de Movilidad mantiene agentes en el cruce del Libramiento Sur Poniente con Camino Real a Huimilpan. rotativo.com.mx
El secretario de Movilidad, David Sánchez, detalló que el operativo se mantendrá durante las próximas semanas para consolidar el nuevo ordenamiento de la circulación. Después se instalarán elementos físicos y señalización vial que mantengan el flujo y señalen con claridad las maniobras permitidas y las restringidas.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía para pedirle su comprensión y un poco de paciencia. Diariamente analizamos las acciones que tenemos que seguir mejorando”, dijo Sánchez.
“Esto nos permite identificar algunas zonas que debemos rehabilitar, infraestructura que tenemos que colocar y señalética que tenemos que cambiar. Todo esto lo estaremos haciendo durante las próximas semanas, mientras intervenimos esta zona”, destacó.
En las acciones participan también las secretarías de Seguridad Pública, Servicios Públicos y Obras Públicas, con trabajos de apoyo para mejorar las condiciones físicas y visuales del entorno y contribuir al funcionamiento del cruce.