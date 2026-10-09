Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Cuatro Palos, el atractivo turístico del municipio de Pinal de Amoles, se prepara para reabrir y todavía define los lineamientos y las medidas que se aplicarán cuando lo haga.

La secretaria de Turismo del estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, informó que la dependencia espera recibir la información definitiva de los responsables del sitio, mientras se afinan los detalles de la reapertura.

“Ya están por abrir y están por mandarnos lo nuevo, cuáles van a ser las nuevas medidas”, señaló.

Por ahora, precisó, todavía no se cuenta con la información final sobre las medidas que se implementarán en Cuatro Palos.

Una vez que existan los lineamientos definitivos, corresponderá a la Secretaría de Turismo del estado promover el atractivo.

En ese momento la dependencia también dará a conocer las condiciones para visitar Cuatro Palos durante este año.