Mexicacao reunirá a 38 expositores de cacao en Querétaro

Será el 17 y 18 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro, con acceso gratuito y un concurso de barras de chocolate.

Cinco personas sostienen carteles de Mexicacao Querétaro junto a una mesa con barras de chocolate y granos de cacao

Mexicacao reunirá a 38 expositores de cacao y chocolate de Querétaro y otras entidades del país el 17 y 18 de octubre en el MACQ, con entrada libre.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 09, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Mexicacao reunirá el 17 y 18 de octubre a 38 expositores de cacao y chocolate en el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro (MACQ), donde las familias podrán degustar y conocer la variedad del cacao y el chocolate mexicano sin pagar entrada.

La secretaria de Cultura estatal, Ana Paola López Birlain, invitó a la población a participar en el encuentro, que contará con expositores de Querétaro y de entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Puebla.

Los expositores ofrecerán productos para su comercialización, pero Mexicacao busca algo más, destacó la funcionaria: acercar a los asistentes a la historia del cacao, a sus procesos de elaboración y a la riqueza cultural que representa para México.

Entre las actividades programadas destaca el concurso de barras de chocolate del 17 de octubre, primer día del encuentro.

Las primeras personas en llegar ese día podrán participar como jurados: probarán los productos y compartirán sus opiniones, sin necesidad de ser especialistas.

López Birlain señaló que encuentros como este permiten que públicos diversos disfruten de los espacios culturales y que el arte dialogue con la gastronomía, las tradiciones y los conocimientos que pasan de una generación a otra.

Las ediciones anteriores de Mexicacao suman una asistencia acumulada de 14,572 personas, cifra que, según la funcionaria, demuestra el interés por conocer el trabajo de los productores y la diversidad de sabores del chocolate mexicano.

La titular de la Secretaría de Cultura estatal invitó a los visitantes a aprovechar el fin de semana del 17 y 18 de octubre para armar una ruta cultural y creativa por Querétaro, ante las diversas actividades y exposiciones programadas.

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