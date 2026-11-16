Gorditas y música dejarían cerca de un millón de pesos en Paso de Mata

La tercera edición, el 22 de noviembre, reservará la zona de comida a cocineras de la comunidad y empezará a las 6:00 horas con las mañanitas a Santa Cecilia.

Seis personas sentadas tras una mesa durante una rueda de prensa. Un hombre con chaleco oscuro habla al micrófono. Detrás hay murales de colores y guitarras colgadas, y sobre la mesa, carteles e instrumentos en miniatura.
  • Organizadores del festival, el delegado, músicos y una cocinera de Paso de Mata presentaron el tercer Festival del Músico y la Gordita en el Rincón del Compositor.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 16 Nov 2026.- En la tercera edición del Festival del Músico y la Gordita se espera una derrama económica cercana al millón de pesos en Paso de Mata, comunidad de San Juan del Río. Ese domingo 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, más de 25 cocineras de la localidad venderán gorditas y guisados.

La zona de comida estará reservada solo para cocineras de Paso de Mata. Paulino Moreno, coordinador de Festivalando, explicó que así los ingresos se quedan en las familias de la comunidad. Como ejemplo citó a un comerciante que, según le contó, vendió alrededor de 2 mil gorditas en un solo día durante la edición anterior.

El beneficio llega también al empleo. La cocinera Juana Arteaga contó que en su puesto trabajan dos de sus cuñadas, su hija y varios estudiantes. Dijo que espera más visitantes que el año pasado, que para ellas ya fue bueno.

Los organizadores prefieren no dar una cifra de asistencia para este año. En 2025 contaron más de 5 mil personas en un solo día. El festival se instalará en un espacio junto a la iglesia, donde caben los visitantes sin problemas de acomodo.

El programa sigue la tradición musical de la comunidad. A las 6:00 horas los músicos llevarán las mañanitas a Santa Cecilia. A las 11:00 harán un recorrido hasta la iglesia para una misa acompañada de mariachi. Desde las 13:00 horas, en el escenario exterior, tocarán la Banda Celeste, Los Atrevidos y un mariachi femenil formado solo por mujeres de la localidad.

Cocineras de Paso de Mata preparan gorditas y platillos tradicionales para la tercera edici\u00f3n del Festival del M\u00fasico y la Gordita en San Juan del R\u00edo. Más de 25 cocineras de Paso de Mata participarán en la tercera edición del Festival del Músico y la Gordita, que se realizará el 22 de noviembre y prevé una derrama económica cercana al millón de pesos para las familias de la comunidad. rotativo.com.mx

Además de gorditas habrá postres, esquites y otros antojitos. También participarán artesanos de San Juan del Río y habrá un área infantil. Un club de ciclismo hará un recorrido desde San Juan del Río hasta la comunidad, y en los cerros de Paso de Mata se hará un reto en bicicleta. También llegará una rodada de motociclistas.

No se venderá alcohol. Moreno dijo que así lo dispuso el presidente municipal para todos los festivales del programa, porque son “eventos 100% familiares donde no se consume alcohol”. Según el coordinador, esa regla ha ayudado a mantener el orden.

Vista general de una rueda de prensa en un local con papel picado y murales. Varias personas sentadas de espaldas escuchan a los integrantes de la mesa, y hay celulares montados en tripi\u00e9s que graban. Medios de comunicación asistieron a la presentación del festival, que será el domingo 22 de noviembre. rotativo.com.mx

Esta edición tendrá un presupuesto menor que la anterior. Moreno se comprometió con los músicos y las cocineras a que no bajará la calidad de audio, carpas ni escenario. Atribuyó el ahorro a la relación con proveedores, artesanos y patrocinadores.

Para 2027, el coordinador propuso empezar a trabajar en un espacio temático dentro de Paso de Mata para recordar a sus músicos. Sería parecido al Rincón del Compositor, donde se presentó el festival. Por ahora es solo un compromiso: buscarán financiamiento con el municipio, empresarios y restauranteros. Mientras tanto, Festivalando publicará en sus redes videos con las historias de los músicos de la comunidad.

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