San Juan del Río, 16 Nov 2026.- En la tercera edición del Festival del Músico y la Gordita se espera una derrama económica cercana al millón de pesos en Paso de Mata, comunidad de San Juan del Río. Ese domingo 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, más de 25 cocineras de la localidad venderán gorditas y guisados.

La zona de comida estará reservada solo para cocineras de Paso de Mata. Paulino Moreno, coordinador de Festivalando, explicó que así los ingresos se quedan en las familias de la comunidad. Como ejemplo citó a un comerciante que, según le contó, vendió alrededor de 2 mil gorditas en un solo día durante la edición anterior.

El beneficio llega también al empleo. La cocinera Juana Arteaga contó que en su puesto trabajan dos de sus cuñadas, su hija y varios estudiantes. Dijo que espera más visitantes que el año pasado, que para ellas ya fue bueno.

Los organizadores prefieren no dar una cifra de asistencia para este año. En 2025 contaron más de 5 mil personas en un solo día. El festival se instalará en un espacio junto a la iglesia, donde caben los visitantes sin problemas de acomodo.

El programa sigue la tradición musical de la comunidad. A las 6:00 horas los músicos llevarán las mañanitas a Santa Cecilia. A las 11:00 harán un recorrido hasta la iglesia para una misa acompañada de mariachi. Desde las 13:00 horas, en el escenario exterior, tocarán la Banda Celeste, Los Atrevidos y un mariachi femenil formado solo por mujeres de la localidad.

Más de 25 cocineras de Paso de Mata participarán en la tercera edición del Festival del Músico y la Gordita, que se realizará el 22 de noviembre y prevé una derrama económica cercana al millón de pesos para las familias de la comunidad. rotativo.com.mx

Además de gorditas habrá postres, esquites y otros antojitos. También participarán artesanos de San Juan del Río y habrá un área infantil. Un club de ciclismo hará un recorrido desde San Juan del Río hasta la comunidad, y en los cerros de Paso de Mata se hará un reto en bicicleta. También llegará una rodada de motociclistas.

No se venderá alcohol. Moreno dijo que así lo dispuso el presidente municipal para todos los festivales del programa, porque son “eventos 100% familiares donde no se consume alcohol”. Según el coordinador, esa regla ha ayudado a mantener el orden.

Medios de comunicación asistieron a la presentación del festival, que será el domingo 22 de noviembre. rotativo.com.mx

Esta edición tendrá un presupuesto menor que la anterior. Moreno se comprometió con los músicos y las cocineras a que no bajará la calidad de audio, carpas ni escenario. Atribuyó el ahorro a la relación con proveedores, artesanos y patrocinadores.

Para 2027, el coordinador propuso empezar a trabajar en un espacio temático dentro de Paso de Mata para recordar a sus músicos. Sería parecido al Rincón del Compositor, donde se presentó el festival. Por ahora es solo un compromiso: buscarán financiamiento con el municipio, empresarios y restauranteros. Mientras tanto, Festivalando publicará en sus redes videos con las historias de los músicos de la comunidad.