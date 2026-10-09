Querétaro, 9 de octubre de 2026.- El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del Estado de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la primera sesión ordinaria del pleno del Consejo de Participación Ciudadana temático de Fomento al Empleo y Desarrollo Económico, donde presentó la situación actual de la entidad y sus perspectivas de crecimiento.
Ante los consejeros, el funcionario destacó que 40 proyectos representan 10 mil 252 empleos potenciales. La cifra es una proyección, no un registro de plazas ya generadas.
Esos mismos proyectos suman una inversión superior a 24 mil 600 millones de pesos, el otro dato con el que la dependencia sustentó el panorama de crecimiento que expuso al pleno.
Del Prete Tercero también dio a conocer el sello Calidad Querétaro, uno de los programas con los que la Secretaría acompaña a las empresas del estado.
En el apartado dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), se mencionó la profesionalización: certificaciones, propiedad intelectual, código de barras y actualización de imagen, cuatro frentes con los que un negocio pequeño busca competir en mercados más exigentes.
A ello se suman la participación en ferias y encuentros de negocios y la organización del Encuentro Industrial, espacios donde las empresas locales se acercan a posibles compradores y proveedores.
La dependencia detalló además tres subprogramas: PROFORE, de fortalecimiento regional; PASE, dirigido a los sectores económicos, y PAE, de economía familiar.
Con esta sesión, el Consejo inició su calendario ordinario de trabajo con un balance que mide el empleo en proyectos y el apoyo a las empresas en programas concretos.