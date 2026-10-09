Sedesu prevé 10 mil 252 empleos potenciales en Querétaro

Marco Antonio Del Prete y consejeros sonríen durante la sesión del Consejo de Fomento al Empleo en Querétaro
  • El titular de Sedesu conversa con consejeros durante la primera sesión ordinaria del pleno.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de octubre de 2026.- El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del Estado de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la primera sesión ordinaria del pleno del Consejo de Participación Ciudadana temático de Fomento al Empleo y Desarrollo Económico, donde presentó la situación actual de la entidad y sus perspectivas de crecimiento.

Ante los consejeros, el funcionario destacó que 40 proyectos representan 10 mil 252 empleos potenciales. La cifra es una proyección, no un registro de plazas ya generadas.

Esos mismos proyectos suman una inversión superior a 24 mil 600 millones de pesos, el otro dato con el que la dependencia sustentó el panorama de crecimiento que expuso al pleno.

Del Prete Tercero también dio a conocer el sello Calidad Querétaro, uno de los programas con los que la Secretaría acompaña a las empresas del estado.

En el apartado dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), se mencionó la profesionalización: certificaciones, propiedad intelectual, código de barras y actualización de imagen, cuatro frentes con los que un negocio pequeño busca competir en mercados más exigentes.

A ello se suman la participación en ferias y encuentros de negocios y la organización del Encuentro Industrial, espacios donde las empresas locales se acercan a posibles compradores y proveedores.

La dependencia detalló además tres subprogramas: PROFORE, de fortalecimiento regional; PASE, dirigido a los sectores económicos, y PAE, de economía familiar.

Con esta sesión, el Consejo inició su calendario ordinario de trabajo con un balance que mide el empleo en proyectos y el apoyo a las empresas en programas concretos.

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