Detectan a menores trabajando sin contrato ni IMSS en Querétaro

Las 11 inspecciones identificaron a 17 menores trabajando; sus salarios estaban dentro del mínimo legal, pero faltaban contratos y seguridad social, precisó la dependencia.

Joven con suéter gris y pantalón blanco sentado frente a una mesa de madera, con cajones de madera apilados con naranjas a su alrededor.

La contratación de menores requiere los permisos correspondientes y el empleador debe verificar su cumplimiento antes de que se incorporen a un puesto de trabajo, recordó la titular de la Secretaría del Trabajo.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 09, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 9 de octubre de 2026.- La Secretaría del Trabajo estatal detectó que menores de edad laboraban sin contrato y sin afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en centros de trabajo de Querétaro, como resultado de 11 inspecciones.

La titular de la dependencia, Liliana San Martín Castillo, precisó que en estas revisiones fueron identificados 17 menores de edad trabajando.

Los salarios que recibían los menores se encontraban dentro del mínimo legal, indicó la funcionaria. Las irregularidades estaban en otras condiciones de su trabajo, como la falta de contratos y de seguridad social.

Las inspecciones se originaron por denuncias relacionadas con el incumplimiento de prestaciones que previamente habían sido ofrecidas a los trabajadores, señaló San Martín Castillo.

Las revisiones no se limitan al motivo de la denuncia. Abarcan las condiciones generales del centro laboral para identificar otras posibles faltas, agregó.

La titular explicó que, cuando un menor no cuenta con los requisitos legales para trabajar, la Secretaría puede activar un protocolo interinstitucional y canalizar las irregularidades a las autoridades competentes.

Recordó que la contratación de menores requiere los permisos correspondientes.

La verificación de que esos permisos se cumplan recae en el empleador y debe hacerse antes de que el menor se incorpore a un puesto de trabajo.

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