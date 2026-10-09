UAQ inaugura quinto Simposio Internacional del Maíz en Querétaro

Con el título De la milpa a la mesa, el encuentro reúne a especialistas nacionales e internacionales para discutir cultivo, industrialización, diversidad y consumo.

Mazorcas de maíz blanco, azul y morado sobre textil bordado; la diversidad del maíz, tema del Simposio de la UAQ

La diversidad del maíz, ligada a condiciones ambientales, métodos de cultivo y saberes comunitarios, fue uno de los ejes del Simposio Internacional del Maíz de la UAQ.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 09, 2026
Ana Cecilia Márquez
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Querétaro, 9 de octubre de 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) inauguró el 6 de octubre el quinto Simposio Internacional del Maíz en el Polifórum de su Facultad de Química, un encuentro que reúne a especialistas nacionales e internacionales para discutir cultivo, industrialización, diversidad y consumo del grano.

El simposio forma parte de la Semana Cultural, Científica y Académica 2026 de la institución.

Con el título “De la milpa a la mesa”, el programa sigue el recorrido del maíz desde la parcela hasta los hogares: cómo se siembra, cómo se transforma y qué decisiones rodean su uso en la cocina y en la industria.

La diversidad del grano es uno de los ejes de la discusión. Las variedades se relacionan con las condiciones ambientales, los métodos de cultivo y los saberes comunitarios, un tema que en el estado también ha tenido espacio en ferias como la Feria del Maíz de Amealco.

La producción y la industrialización, por su parte, abren preguntas sobre la disponibilidad de alimentos, el uso de los recursos naturales y los sistemas productivos sostenibles.

Que los especialistas lleguen de distintos lugares favorece el intercambio entre ciencia, campo y alimentación.

Para la universidad, estos foros acercan el conocimiento académico a asuntos que afectan la vida diaria.

El maíz es uno de los cultivos más importantes del país y la base de la cocina mexicana, pero su peso no se agota en el consumo: abarca prácticas comunitarias, como las que se han celebrado en San Miguel Tlaxcaltepec, las economías regionales y las formas de organización en torno a la tierra.

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