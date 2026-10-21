Buscan mastografía anual gratis para mujeres en San Juan del Río

Judith Ortiz Monroy afirmó que el cáncer de mama encabeza las muertes por cáncer en mujeres mexicanas porque no se atiende a tiempo.

Panel de mujeres en el escenario junto a un moño rosa gigante durante la conferencia sobre cáncer de mama en San Juan del Río.

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres mexicanas porque no se atiende a tiempo, afirmó la titular de la Secretaría de la Mujer.

Getting your Trinity Audio player ready...
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 21, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
See Full Bio

San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- La Secretaría de la Mujer trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud para que todas las mujeres del municipio de entre 40 y 60 años tengan derecho a una mastografía gratuita cada año.

Judith Ortiz Monroy, titular de la dependencia, lo informó durante la conferencia “A tiempo: Conocer, Detectar, Actuar. Plática vivencial de Sensibilización y Esperanza”, realizada en el Portal del Diezmo con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Una oradora habla desde el podio durante la conferencia sobre c\u00e1ncer de mama en San Juan del R\u00edo. En la conferencia se planteó que hablar de cáncer de mama es hablar de los derechos de las mujeres. rotativo.com.mx

El plan incluye transporte para que las mujeres acudan al estudio.

A la conferencia asistieron también la coordinadora de la Secretaría de la Mujer, Amayranil Estrella, y las sobrevivientes de cáncer de mama Rosario Soloaga y Catalina Chávez.

Ortiz Monroy planteó que hablar de cáncer de mama es hablar de los derechos de las mujeres.

Mujeres con atuendos rosas siguen la conferencia sobre c\u00e1ncer de mama y mastograf\u00eda en San Juan del R\u00edo. La Secretaría de la Mujer trabaja con la Secretaría de Salud para que las mujeres de 40 a 60 años tengan una mastografía gratuita cada año. rotativo.com.mx

Según explicó, la enfermedad alcanza toda la vida de quien la padece: el cuerpo, la autoestima, la economía y la familia.

La titular afirmó que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres mexicanas, y que no lo es porque carezca de cura, sino porque no se atiende a tiempo.

secretaria de la mujer mujer salud san juan del rio

Reciente

Flor de cempasúchil naranja con un botón junto a ella
México

Ciudad de México prevé 2.4 millones de plantas de cempasúchil

La Secretaría de Agricultura calcula una derrama de 40 millones de pesos para 700 productores, con Xochimilco y Tláhuac como zonas de cultivo.

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez habla ante banderas de México y Querétaro sobre el traslado de dominio
Legislatura

Permiten reducir traslado de dominio por herencias en Querétaro

La disposición está en las leyes de ingresos de 2026 de los 18 municipios y alcanza a cónyuges, concubinos, ascendientes y descendientes en línea recta.

Chepe Guerrero y otros dos hombres colocan con llanas la primera piedra de Mankiewicz México en Corregidora
Corregidora

Empresa alemana Mankiewicz invertirá 25 mdd en Corregidora

El proyecto en el Parque Industrial Industrialix contempla al menos 200 empleos directos y 50 indirectos.

Agua de una fuga escurre por un cauce de tierra y concreto con dos patos en la zona de Río Moctezuma, en San Juan del Río
San Juan del Río

Fuga de agua en San Juan del Río podría sumar casi 588 mil litros

Felipe Cabello Pérez, propietario del terreno donde está la tubería, pide a la JAPAM una compensación por el uso del suelo o que la retire.