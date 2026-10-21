San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- La Secretaría de la Mujer trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud para que todas las mujeres del municipio de entre 40 y 60 años tengan derecho a una mastografía gratuita cada año.

Judith Ortiz Monroy, titular de la dependencia, lo informó durante la conferencia “A tiempo: Conocer, Detectar, Actuar. Plática vivencial de Sensibilización y Esperanza”, realizada en el Portal del Diezmo con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

En la conferencia se planteó que hablar de cáncer de mama es hablar de los derechos de las mujeres. rotativo.com.mx

El plan incluye transporte para que las mujeres acudan al estudio.

A la conferencia asistieron también la coordinadora de la Secretaría de la Mujer, Amayranil Estrella, y las sobrevivientes de cáncer de mama Rosario Soloaga y Catalina Chávez.

Ortiz Monroy planteó que hablar de cáncer de mama es hablar de los derechos de las mujeres.

La Secretaría de la Mujer trabaja con la Secretaría de Salud para que las mujeres de 40 a 60 años tengan una mastografía gratuita cada año. rotativo.com.mx

Según explicó, la enfermedad alcanza toda la vida de quien la padece: el cuerpo, la autoestima, la economía y la familia.

La titular afirmó que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres mexicanas, y que no lo es porque carezca de cura, sino porque no se atiende a tiempo.