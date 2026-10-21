Querétaro, 21 de octubre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) integra su propuesta presupuestal para 2027 y, al mismo tiempo, gestiona alrededor de 30 millones de pesos para construir un edificio de la Fiscalía General del Estado en Pedro Escobedo, informó su titular, José Pío X Salgado Tovar.

Los recursos para el inmueble todavía no están confirmados. La inversión estimada sigue en proceso de gestión, precisó el funcionario, y el proyecto avanzará hasta que se definan las condiciones presupuestales correspondientes.

Durante 2026, explicó, la prioridad de la dependencia ha sido ejecutar las obras que ya estaban programadas y, en paralelo, avanzar en los proyectos pendientes que requieren recursos y trámites para desarrollarse.

Para 2027, la intención inicial es mantener un nivel de recursos semejante al de este año, sujeto a la disponibilidad y a la autorización presupuestal. “La meta sería lograr lo mismo (sobre presupuesto del 2027)”, sostuvo Salgado Tovar.

Para armar el programa de obra del siguiente año, la secretaría recibe propuestas y solicitudes de las áreas relacionadas con el desarrollo social.

Falta, indicó el titular, conocer el techo presupuestal y avanzar en la definición de los ingresos públicos.