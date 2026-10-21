San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- La Secretaría de la Mujer espera a 400 mujeres mayores de 18 años en la carrera nocturna del 25N, que se correrá el 7 de noviembre, informó su titular, Judith Ortiz Monroy. Será la tercera que organiza la dependencia y la primera de noche.

El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, y la carrera forma parte de las actividades por esa fecha.

El recorrido es de unos 5 kilómetros. La inscripción es gratuita y se hace en las oficinas de la Secretaría, en Corregidora 162; las mayores de 18 solo deben llevar su INE. La convocatoria está en las redes sociales de la dependencia.

“Es una carrera con causa más que una carrera deportiva”, dijo la titular: busca concientizar. Se pide un donativo de pañales o fórmula láctea infantil, sin marcas ni cantidades, y “lo que cada quien decida aportar es bienvenido”.

Por primera vez habrá también una carrera infantil, para niñas de 8 a 13 años, con un circuito de unos 600 metros en el interior del Paseo de los Guzmán. Para inscribirlas, la madre, el padre o el tutor debe llevar su INE y la CURP de la niña.

La inscripción incluye playera, medalla y número, además de hidratación a lo largo del circuito, detalló la coordinadora Amaiyranil Estrella Carrillo.

Los kits de la carrera infantil se entregan a las 17:00 horas y las niñas corren a las 18:00. A esa hora se entregan los kits a las mujeres, también en el Paseo de los Guzmán, y la carrera de las adultas arranca a las 19:30 horas.

Ortiz Monroy extendió la invitación a mujeres de otros municipios: “necesitamos hacer mucha unión” para trabajar contra la violencia hacia las mujeres. La coordinadora dijo que no hace falta correr los 5 kilómetros: lo importante es estar unidas por una causa.

El 25 de noviembre, la Secretaría prevé un testimonio de una madre cuya hija, de 12 años, fue víctima de feminicidio. El lugar que consideran idóneo es un auditorio del municipio, y darán más información conforme se acerque la fecha.