Carrera nocturna del 25N espera a 400 mujeres en San Juan del Río

Habrá carrera infantil para niñas de 8 a 13 años y, el 25 de noviembre, un testimonio de una madre de víctima de feminicidio.

Las inscripciones, gratuitas, siguen abiertas en las oficinas de la Secretaría de la Mujer, en Corregidora 162; se pide donar pañales o fórmula infantil.

Las inscripciones, gratuitas, siguen abiertas en las oficinas de la Secretaría de la Mujer, en Corregidora 162; se pide donar pañales o fórmula infantil.

Getting your Trinity Audio player ready...
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 21, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
See Full Bio

San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- La Secretaría de la Mujer espera a 400 mujeres mayores de 18 años en la carrera nocturna del 25N, que se correrá el 7 de noviembre, informó su titular, Judith Ortiz Monroy. Será la tercera que organiza la dependencia y la primera de noche.

El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, y la carrera forma parte de las actividades por esa fecha.

El recorrido es de unos 5 kilómetros. La inscripción es gratuita y se hace en las oficinas de la Secretaría, en Corregidora 162; las mayores de 18 solo deben llevar su INE. La convocatoria está en las redes sociales de la dependencia.

“Es una carrera con causa más que una carrera deportiva”, dijo la titular: busca concientizar. Se pide un donativo de pañales o fórmula láctea infantil, sin marcas ni cantidades, y “lo que cada quien decida aportar es bienvenido”.

Por primera vez habrá también una carrera infantil, para niñas de 8 a 13 años, con un circuito de unos 600 metros en el interior del Paseo de los Guzmán. Para inscribirlas, la madre, el padre o el tutor debe llevar su INE y la CURP de la niña.

La inscripción incluye playera, medalla y número, además de hidratación a lo largo del circuito, detalló la coordinadora Amaiyranil Estrella Carrillo.

Los kits de la carrera infantil se entregan a las 17:00 horas y las niñas corren a las 18:00. A esa hora se entregan los kits a las mujeres, también en el Paseo de los Guzmán, y la carrera de las adultas arranca a las 19:30 horas.

Ortiz Monroy extendió la invitación a mujeres de otros municipios: “necesitamos hacer mucha unión” para trabajar contra la violencia hacia las mujeres. La coordinadora dijo que no hace falta correr los 5 kilómetros: lo importante es estar unidas por una causa.

El 25 de noviembre, la Secretaría prevé un testimonio de una madre cuya hija, de 12 años, fue víctima de feminicidio. El lugar que consideran idóneo es un auditorio del municipio, y darán más información conforme se acerque la fecha.

gobierno secretaria de la mujer carrera nocturna deportes san juan del rio

Reciente

Flor de cempasúchil naranja con un botón junto a ella
México

Ciudad de México prevé 2.4 millones de plantas de cempasúchil

La Secretaría de Agricultura calcula una derrama de 40 millones de pesos para 700 productores, con Xochimilco y Tláhuac como zonas de cultivo.

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez habla ante banderas de México y Querétaro sobre el traslado de dominio
Legislatura

Permiten reducir traslado de dominio por herencias en Querétaro

La disposición está en las leyes de ingresos de 2026 de los 18 municipios y alcanza a cónyuges, concubinos, ascendientes y descendientes en línea recta.

Chepe Guerrero y otros dos hombres colocan con llanas la primera piedra de Mankiewicz México en Corregidora
Corregidora

Empresa alemana Mankiewicz invertirá 25 mdd en Corregidora

El proyecto en el Parque Industrial Industrialix contempla al menos 200 empleos directos y 50 indirectos.

Agua de una fuga escurre por un cauce de tierra y concreto con dos patos en la zona de Río Moctezuma, en San Juan del Río
San Juan del Río

Fuga de agua en San Juan del Río podría sumar casi 588 mil litros

Felipe Cabello Pérez, propietario del terreno donde está la tubería, pide a la JAPAM una compensación por el uso del suelo o que la retire.