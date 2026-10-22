EU autoriza probar rayo de calor para frontera con México

El memorando, firmado en septiembre, deja al DHS la responsabilidad exclusiva del empleo del arma y de sus tácticas.

Vista aérea del Pentágono, que autorizó al DHS probar el rayo de calor para la frontera con México
  • El Pentágono prestará el sistema al DHS por siete meses a partir de septiembre.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 22, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Estados Unidos, 22 de octubre de 2026.- El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a probar un arma de energía dirigida conocida como Sistema de Denegación Activa o rayo de calor, y a desarrollar tácticas para su posible uso en operaciones en la frontera con México.

Firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el memorando establece un préstamo temporal de siete meses a partir de septiembre. El DHS podrá solicitar una extensión.

El Pentágono no operará el arma. La responsabilidad sobre su empleo y sus tácticas recaerá de forma exclusiva en el DHS.

La autorización llega pese a las dudas sobre los riesgos, la eficacia y la legalidad del sistema.

El sistema emite un haz invisible de ondas electromagnéticas con alcance de casi un kilómetro. Provoca una sensación intensa de ardor, comparable con la de abrir la puerta de un horno caliente. El hormigueo suele desaparecer en 10 a 15 minutos, y el dolor desencadena un impulso de huida.

Fuerzas estadounidenses desplegaron brevemente el arma en Afganistán hace casi dos décadas y la descartaron en combate. Tampoco la emplearon en otras situaciones de control de multitudes que evaluaron.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) analizaron su aplicación en zonas con numerosos cruces irregulares, entre ellas un tramo de unos 112 kilómetros en el sector de El Centro, California. Rodney Scott, actual comisionado de la agencia, dirigía esa demarcación en ese momento.

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