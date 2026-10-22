Estados Unidos, 22 de octubre de 2026.- El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a probar un arma de energía dirigida conocida como Sistema de Denegación Activa o rayo de calor, y a desarrollar tácticas para su posible uso en operaciones en la frontera con México.

Firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el memorando establece un préstamo temporal de siete meses a partir de septiembre. El DHS podrá solicitar una extensión.

El Pentágono no operará el arma. La responsabilidad sobre su empleo y sus tácticas recaerá de forma exclusiva en el DHS.

La autorización llega pese a las dudas sobre los riesgos, la eficacia y la legalidad del sistema.

El sistema emite un haz invisible de ondas electromagnéticas con alcance de casi un kilómetro. Provoca una sensación intensa de ardor, comparable con la de abrir la puerta de un horno caliente. El hormigueo suele desaparecer en 10 a 15 minutos, y el dolor desencadena un impulso de huida.

Fuerzas estadounidenses desplegaron brevemente el arma en Afganistán hace casi dos décadas y la descartaron en combate. Tampoco la emplearon en otras situaciones de control de multitudes que evaluaron.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) analizaron su aplicación en zonas con numerosos cruces irregulares, entre ellas un tramo de unos 112 kilómetros en el sector de El Centro, California. Rodney Scott, actual comisionado de la agencia, dirigía esa demarcación en ese momento.