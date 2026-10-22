Madre de Fátima Quintana dará conferencia en San Juan del Río

La activista y defensora de los derechos de las mujeres hablará de su lucha contra la impunidad en feminicidios; la sede se confirmará en los próximos días.

Mujer con la leyenda «Basta de violencia» escrita en la palma de la mano durante una marcha, con pancartas moradas al fondo
  • Imagen ilustrativa de una marcha contra la violencia hacia las mujeres. Lorena Gutiérrez Rangel dará una conferencia testimonial el 25 de noviembre en San Juan del Río.
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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 22, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima Quintana, víctima de feminicidio en el Estado de México, dará una conferencia testimonial en San Juan del Río el 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La charla busca sensibilizar al público sobre esta violencia.

Gutiérrez Rangel es activista reconocida y defensora de los derechos de las mujeres. Desde 2015, cuando su hija de 12 años fue víctima de feminicidio a manos de tres vecinos, trabaja para visibilizar la impunidad en los casos de este delito.

La secretaria de la Mujer, Judith Ortiz Monroy, señaló que el Auditorio de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en San Juan del Río sería la sede ideal. La Secretaría de la Mujer confirmará el recinto de manera oficial en los próximos días.

El documental Querida Fátima, dirigido por Colectiva Varinia, Su Kim, Rodrigo Reyes y Dawn Valadez, se proyectó los días 21 y 22 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

La cinta narra la lucha de la familia y denuncia las fallas institucionales en la impartición de justicia en México.

Dos de los tres responsables permanecen en prisión, con sentencias de 60 y 70 años. El tercero está libre porque era menor de edad cuando ocurrió el crimen.

mujer asuntos sociales violencia de género san juan del rio

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