Ciudad de México, 22 de octubre de 2026.- El director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de Querétaro (SECTUR), Rodrigo Ibarra, encabezó en la capital del país una jornada de promoción con actividades para agentes de viajes y organizadores de grupos, congresos y convenciones.
De acuerdo con la SECTUR, el objetivo fue dar a conocer la oferta turística de la entidad y ampliar las oportunidades de visita y de realización de eventos en el destino.
La agenda tuvo dos públicos y dos formatos: una presentación para los agentes de viajes y un cóctel para los organizadores.
La presentación se hizo ante 50 agentes de viajes, con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), la Asociación Queretana de Hoteles y Skal Querétaro. Los participantes recibieron opciones para disfrutar el estado en familia, en pareja o con amigos.
Ibarra expuso ante ellos la conectividad del estado y su infraestructura hotelera.
Sobre el propósito de la jornada, Ibarra señaló: “Queremos que los agentes de viajes conozcan de primera mano la diversidad de experiencias que ofrece Querétaro y que puedan integrarlas en sus propuestas para distintos perfiles de viajeros. Nuestro destino reúne opciones culturales, gastronómicas, enoturísticas y de hospedaje que permiten diseñar experiencias para disfrutar en pareja, con amigos o en familia”.
En el recorrido por la oferta, Ibarra incluyó los viñedos, las queserías y las experiencias que el estado pone a disposición de quien lo visita.
Entre los productos nuevos que se presentaron figuran el turismo wellness y el turismo comunitario.
Como parte de la actividad, las y los asistentes participaron en la experiencia “Pintando con Vinos”, que combinó una actividad artística con la promoción de los vinos de la región.
Aparte de la presentación, la jornada incluyó un cóctel dirigido a organizadores de grupos y convenciones, a quienes se presentó la infraestructura y las experiencias disponibles en Querétaro para realizar congresos, convenciones y otros encuentros.