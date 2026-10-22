Querétaro promueve su oferta turística ante agentes en CDMX

Rodrigo Ibarra, director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo estatal, encabezó una jornada para agentes de viajes y organizadores de congresos.

Presentación con pantalla proyectada ante asistentes sentados en un salón durante la jornada de Querétaro
  • Ibarra expuso ante 50 agentes de viajes la conectividad, la infraestructura hotelera, los viñedos, las queserías y las experiencias del estado.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 22, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 22 de octubre de 2026.- El director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de Querétaro (SECTUR), Rodrigo Ibarra, encabezó en la capital del país una jornada de promoción con actividades para agentes de viajes y organizadores de grupos, congresos y convenciones.

De acuerdo con la SECTUR, el objetivo fue dar a conocer la oferta turística de la entidad y ampliar las oportunidades de visita y de realización de eventos en el destino.

La agenda tuvo dos públicos y dos formatos: una presentación para los agentes de viajes y un cóctel para los organizadores.

La presentación se hizo ante 50 agentes de viajes, con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), la Asociación Queretana de Hoteles y Skal Querétaro. Los participantes recibieron opciones para disfrutar el estado en familia, en pareja o con amigos.

Ibarra expuso ante ellos la conectividad del estado y su infraestructura hotelera.

Sobre el propósito de la jornada, Ibarra señaló: “Queremos que los agentes de viajes conozcan de primera mano la diversidad de experiencias que ofrece Querétaro y que puedan integrarlas en sus propuestas para distintos perfiles de viajeros. Nuestro destino reúne opciones culturales, gastronómicas, enoturísticas y de hospedaje que permiten diseñar experiencias para disfrutar en pareja, con amigos o en familia”.

En el recorrido por la oferta, Ibarra incluyó los viñedos, las queserías y las experiencias que el estado pone a disposición de quien lo visita.

Entre los productos nuevos que se presentaron figuran el turismo wellness y el turismo comunitario.

Como parte de la actividad, las y los asistentes participaron en la experiencia “Pintando con Vinos”, que combinó una actividad artística con la promoción de los vinos de la región.

Aparte de la presentación, la jornada incluyó un cóctel dirigido a organizadores de grupos y convenciones, a quienes se presentó la infraestructura y las experiencias disponibles en Querétaro para realizar congresos, convenciones y otros encuentros.

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