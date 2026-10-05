Querétaro, 5 de octubre de 2026.- El vuelo directo Querétaro-Madrid mantiene una ocupación promedio de 95% en sus dos frecuencias semanales y casi todos los vuelos programados hasta el cierre del año ya están vendidos, informó el director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del estado, Rodrigo Ibarra Lozano.

De acuerdo con los reportes disponibles, los niveles se sostienen tanto en los vuelos de ida como en los de regreso.

Ibarra destacó que la conexión con Madrid tiene el mayor porcentaje de ocupación entre las rutas que operan desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Para Ibarra, esa posición muestra el crecimiento que ha tenido la llegada de turismo internacional a la entidad.

Aproximadamente entre 75 y 80% de los visitantes que llegan a Querétaro son nacionales, indicó Ibarra. El resto es turismo internacional.

Ese segmento ha crecido a partir de la conectividad aérea con Europa, de acuerdo con el funcionario, quien estimó que podría aumentar entre 5 y 10% como resultado de la mayor conectividad. Para determinar el incremento exacto será necesario un cierre de cifras en coordinación con la aerolínea y el Aeropuerto Internacional de Querétaro, precisó.

La Secretaría de Turismo también trabaja en identificar cuántos visitantes internacionales han llegado por esta ruta. Con ese dato podrá dimensionar con mayor precisión el impacto de la conexión Querétaro-Madrid en la actividad turística del estado.