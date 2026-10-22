Querétaro, 22 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo 78 sentencias de culpabilidad durante septiembre de 2026, resoluciones que en conjunto suman 407 años, 10 meses y 15 días de prisión, de acuerdo con el reporte mensual de resultados que difundió la dependencia.
En el mismo periodo, la institución inició 4,676 carpetas de investigación y determinó 4,633. Con esa proporción, la Fiscalía reportó una eficacia de 99.08% en la resolución de carpetas.
La dependencia atribuyó esas determinaciones al trabajo de sus áreas ministeriales para integrar datos de prueba, desarrollar actuaciones de investigación y emitir las resoluciones correspondientes.
Ante jueces, el Ministerio Público obtuvo 635 vinculaciones a proceso de un total de 680 resoluciones sobre vinculación, lo que la Fiscalía cuantificó como una eficacia de 93.38%. Es decir, en 45 de esos casos la resolución judicial no derivó en vinculación.
Como parte de los actos de investigación, se realizaron 229 cateos en domicilios intervenidos con autorización judicial. La Fiscalía reportó para estas diligencias una eficacia de 99.56%.
En materia de detenciones, la autoridad judicial calificó como legales 325 durante septiembre, con una eficacia de 93.66% según el reporte.
Las 78 sentencias de culpabilidad representaron, de acuerdo con la dependencia, una eficacia de 98.72% en esta etapa del proceso penal.
Por concepto de reparación del daño a las víctimas, la Fiscalía registró 7,484,832.72 pesos en el mes.
A esa cantidad se sumaron 7,532,437.86 pesos que la institución logró garantizar mediante la inmovilización de 10 cuentas, como parte de los mecanismos ministeriales orientados a asegurar recursos para la reparación del daño a las personas afectadas por hechos delictivos.