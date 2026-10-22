Fiscalía de Querétaro obtiene 78 sentencias en septiembre

Las resoluciones suman 407 años de prisión; en el mismo mes, la dependencia determinó 4,633 carpetas y logró 635 vinculaciones a proceso.

Agente de la Fiscalía de Querétaro revisa un documento sobre el cofre de un vehículo junto a elementos de Sinergia por Querétaro, con rostros difuminados.

Durante septiembre, la Fiscalía General del Estado de Querétaro realizó 229 cateos en domicilios con autorización judicial, diligencias a las que atribuyó una eficacia de 99.56%.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 22, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo 78 sentencias de culpabilidad durante septiembre de 2026, resoluciones que en conjunto suman 407 años, 10 meses y 15 días de prisión, de acuerdo con el reporte mensual de resultados que difundió la dependencia.

En el mismo periodo, la institución inició 4,676 carpetas de investigación y determinó 4,633. Con esa proporción, la Fiscalía reportó una eficacia de 99.08% en la resolución de carpetas.

La dependencia atribuyó esas determinaciones al trabajo de sus áreas ministeriales para integrar datos de prueba, desarrollar actuaciones de investigación y emitir las resoluciones correspondientes.

Ante jueces, el Ministerio Público obtuvo 635 vinculaciones a proceso de un total de 680 resoluciones sobre vinculación, lo que la Fiscalía cuantificó como una eficacia de 93.38%. Es decir, en 45 de esos casos la resolución judicial no derivó en vinculación.

Como parte de los actos de investigación, se realizaron 229 cateos en domicilios intervenidos con autorización judicial. La Fiscalía reportó para estas diligencias una eficacia de 99.56%.

En materia de detenciones, la autoridad judicial calificó como legales 325 durante septiembre, con una eficacia de 93.66% según el reporte.

Las 78 sentencias de culpabilidad representaron, de acuerdo con la dependencia, una eficacia de 98.72% en esta etapa del proceso penal.

Por concepto de reparación del daño a las víctimas, la Fiscalía registró 7,484,832.72 pesos en el mes.

A esa cantidad se sumaron 7,532,437.86 pesos que la institución logró garantizar mediante la inmovilización de 10 cuentas, como parte de los mecanismos ministeriales orientados a asegurar recursos para la reparación del daño a las personas afectadas por hechos delictivos.

seguridad criminalidad sucesos fiscalia

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