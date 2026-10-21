San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- La Secretaría de la Mujer ha atendido a unas 400 mujeres de enero a octubre, y la mitad, o un poco más, llegó por violencia familiar, informaron en entrevista su titular, Judith Ortiz Monroy, y la coordinadora, Amaiyranil Estrella Carrillo.

Ortiz Monroy divide el trabajo de la dependencia en dos rubros: la atención a mujeres que sufren o han sufrido violencia y la prevención, que pasa por la capacitación.

“Tenemos que llegar a todos los rincones del municipio”, dijo. Las pláticas se llevan a escuelas, laboratorios y empresas, grandes y chicas.

Para la titular, la violencia no es exclusiva de las mujeres y la conciencia debe construirse con niñas, niños, mujeres y hombres, porque “la violencia no los lleva a nada más que a destruir”: primero a quien la sufre, luego al entorno y, en tercer lugar, a una descomposición social.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, le ha encomendado trabajar en la atención y también “mucho, mucho, mucho en el tema de la prevención”.

Las cifras las detalló Estrella Carrillo. El dato de 400 es aproximado: dijo que no tenía el número exacto a la mano y que lo investigará. Corresponde a trabajo social, la primera atención que recibe una mujer en la Secretaría.

Desde ahí pasa, según lo que necesite, a jurídica o a psicología, y los números de cada área no coinciden: hay mujeres que acuden dos o tres veces, y en psicología las atenciones por usuaria van de seis a 10, más o menos.

La Secretaría maneja niveles de riesgo y “no todas son de un riesgo alto, afortunadamente”, precisó la coordinadora. La violencia familiar sí es la causa que más se repite.

Estrella Carrillo puso el énfasis en la cultura de la denuncia. La Secretaría presta sus servicios a las mujeres, pero “no somos autoridad”, explicó; por eso importa iniciar una carpeta de investigación o un proceso familiar por guarda y custodia o por pensión alimenticia.

Pide que las usuarias pasen al área jurídica. Tal vez en ese momento no quieran hacer nada, dijo, pero “por lo menos ya tienen el conocimiento”.

El desconocimiento de los procesos legales pesa: “no todos somos abogadas, abogados”, señaló, y muchas mujeres temen actuar porque creen que acudir a la autoridad no servirá de nada. Si no inician una carpeta ni un procedimiento, “pues es lo mismo. Nos quedamos en el mismo punto”.

La Secretaría también trabaja la salud emocional y el desarrollo económico de las mujeres, con el propósito de que puedan negociar y no se queden en el camino.

La dependencia atiende a mujeres mayores de 18 años. Cuando llegan con hijas o hijos que sufrieron violencia, de forma directa o indirecta, las funcionarias los canalizan al DIF, la instancia responsable de las y los menores de edad. Ver que golpean o maltratan a la mamá, explicaron, también es violencia.

Sobre la detención reciente de un hombre por actos de acoso en el transporte público, tema planteado durante la entrevista, Estrella Carrillo dijo que no existe un programa específico, sino la cultura de la denuncia.

Las redes sociales ayudan, reconoció, pero muchas veces el tema se queda ahí. La autoridad competente es la Fiscalía General del Estado de Querétaro, y denunciar, afirmó, “es vital”.

Es una situación “tanto de gobierno como de sociedad”, dijo la coordinadora, y pidió no ser indiferentes. Entiende el miedo a intervenir si se escuchan gritos o golpes, pero se puede marcar al 911 y al 089 para reportar lo que ocurre, pedir una ambulancia o levantar una denuncia anónima.

Ortiz Monroy agregó que la violencia se genera en casa. Llamó a hablar con las hijas y los hijos: hoy existen agresiones como el bullying, y el trabajo empieza en el núcleo familiar, con diálogo y acuerdos. “Parecería muy sencillo, pero ahí está la base”, expresó.

La Secretaría de la Mujer atiende de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, en Corregidora 162, colonia Centro. Fuera de ese horario funciona una línea abierta las 24 horas, los 365 días del año, con abogada y psicóloga que pueden dar contención por teléfono, aunque no una atención especializada: 442 216 4757.

También ofrece mastografías y papanicolaou gratuitos, talleres de emprendimiento y crecimiento personal, y capacitaciones para mujeres y hombres que las necesiten. Sus actividades se publican en redes sociales como Secretaría de la Mujer San Juan del Río.