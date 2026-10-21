Aumentan traslados gratis para mastografía en San Juan del Río

Judith Ortiz Monroy informó que otras 50 mujeres recibirán el apoyo en lo que resta de octubre, con salidas semanales a la ciudad de Querétaro.

Mujeres con prendas rosas sentadas en las butacas de un auditorio, Mes Rosa y mastografía en San Juan del Río

En octubre, 50 mujeres han recibido transporte gratuito para realizarse una mastografía; otras 50 están previstas para el resto del mes.

Getting your Trinity Audio player ready...
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 21, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
See Full Bio

San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- En lo que va de octubre, 50 mujeres han recibido transporte gratuito para realizarse el estudio de mastografía, informó Judith Ortiz Monroy, titular de la Secretaría de la Mujer.

Otras 50 están previstas para el resto del mes.

La dependencia incrementó los viajes a la ciudad de Querétaro, que pasaron de dos al mes a uno por semana, durante el Mes Rosa, conmemoración del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

Ortiz Monroy detalló que las mujeres que más se acercan a solicitar el apoyo provienen de comunidades como Cazadero, Paso de Mata, Nuevo Espíritu Santo y La Valla.

En esas comunidades, dijo, hay un tabú, por razones machistas, en torno a que las mujeres se cuiden y se realicen estos estudios.

Con la reciente reapertura del servicio de mastografía en el Hospital General, la Secretaría también realizará canalizaciones para que las mujeres de la zona oriente puedan acceder al estudio.

Para recibir el apoyo, las interesadas pueden acercarse a las Enlaces púrpura, lideresas comunitarias que mantienen contacto con la Secretaría y reúnen a las mujeres que necesitan el estudio, o acudir directamente a la institución.

gobierno salud mujer secretaria de la mujer san juan del rio

Reciente

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez habla ante banderas de México y Querétaro sobre el traslado de dominio
Legislatura

Permiten reducir traslado de dominio por herencias en Querétaro

La disposición está en las leyes de ingresos de 2026 de los 18 municipios y alcanza a cónyuges, concubinos, ascendientes y descendientes en línea recta.

Agua de una fuga escurre por un cauce de tierra y concreto con dos patos en la zona de Río Moctezuma, en San Juan del Río
San Juan del Río

Fuga de agua en San Juan del Río podría sumar casi 588 mil litros

Felipe Cabello Pérez, propietario del terreno donde está la tubería, pide a la JAPAM una compensación por el uso del suelo o que la retire.

Aviso de la JAPAM dirigido a Felipe Cabello Pérez con multa por dañar la infraestructura y hacer descargas a cielo abierto
San Juan del Río

JAPAM da ultimatum a propietario con fuga de agua en San Juan del Río

El aviso señala daños a la infraestructura y descargas a cielo abierto; Medio Ambiente y Ecología del municipio lo convocó por el escurrimiento de agua.

Unidad médica del IMSS en Querétaro, donde continúan los servicios pese a las manifestaciones de trabajadores del instituto
Querétaro

IMSS sigue atendiendo en Querétaro pese a protestas, dice Salud

La secretaria Martina Pérez Rendón dijo que no tiene confirmación de que hospitales estatales hayan recibido pacientes del IMSS por desabasto.