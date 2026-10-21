San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- En lo que va de octubre, 50 mujeres han recibido transporte gratuito para realizarse el estudio de mastografía, informó Judith Ortiz Monroy, titular de la Secretaría de la Mujer.

Otras 50 están previstas para el resto del mes.

La dependencia incrementó los viajes a la ciudad de Querétaro, que pasaron de dos al mes a uno por semana, durante el Mes Rosa, conmemoración del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

Ortiz Monroy detalló que las mujeres que más se acercan a solicitar el apoyo provienen de comunidades como Cazadero, Paso de Mata, Nuevo Espíritu Santo y La Valla.

En esas comunidades, dijo, hay un tabú, por razones machistas, en torno a que las mujeres se cuiden y se realicen estos estudios.

Con la reciente reapertura del servicio de mastografía en el Hospital General, la Secretaría también realizará canalizaciones para que las mujeres de la zona oriente puedan acceder al estudio.

Para recibir el apoyo, las interesadas pueden acercarse a las Enlaces púrpura, lideresas comunitarias que mantienen contacto con la Secretaría y reúnen a las mujeres que necesitan el estudio, o acudir directamente a la institución.