Abren inscripciones a carrera nocturna 25N en San Juan del Río

La tercera edición es la primera nocturna y duplica el cupo: 400 mujeres mayores de 18 años correrán cinco kilómetros y 100 niñas, un circuito.

Convocatoria a la carrera nocturna 25N en San Juan del Río organizada por la Secretaría de la Mujer

Las inscripciones se reciben en la Secretaría de la Mujer, en Corregidora 172, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 06, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 6 de octubre.- La Secretaría de la Mujer abrió las inscripciones para la tercera Carrera Nocturna 25N Por Ellas y por Todas, que se correrá el 7 de noviembre en San Juan del Río con 400 lugares para mujeres mayores de 18 años y 100 para niñas de 8 a 13.

Es la primera vez que la carrera se corre de noche. Las dos ediciones anteriores fueron por la mañana y cada una reunió a 200 participantes; esta vez el cupo se duplica.

La inscripción no tiene costo, pero es una carrera con causa.

Cada participante debe entregar un donativo en especie: pañales, toallitas húmedas o leche infantil. El año pasado el donativo fue de toallas sanitarias.

Cupo duplicado en la carrera nocturna 25N de San Juan del R\u00edo: 400 mujeres y 100 ni\u00f1as La tercera edición duplica el cupo de las dos anteriores, que reunieron 200 participantes cada una. rotativo.com.mx

El registro se hace en la Secretaría de la Mujer, en la calle Corregidora 172, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas. Las mujeres mayores de 18 años deben presentar copia de su INE. Para las niñas se requiere copia de su CURP, copia del INE de la madre, el padre o el tutor, y un permiso de los padres. La inscripción incluye playera conmemorativa, número, medalla e hidratación durante el recorrido y al terminar.

Las adultas recorrerán cinco kilómetros. Las niñas correrán un circuito dentro del parque.

El programa arranca a las 17:00 horas con la entrega de playera y número a las niñas, en el estacionamiento del parque. A las 18:00 horas sale la carrera infantil, mientras se entregan los kits a las corredoras inscritas. A las 19:00 horas habrá un protocolo inaugural con el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia; a las 19:20, activación física, y a las 19:30, el banderazo de salida para las adultas. La premiación y las rifas de cortesías serán a las 20:30 horas, y el evento cierra a las 21:30.

La Secretaría explicó que corredoras de ediciones anteriores le comentaron que las carreras nocturnas son poco comunes y le plantearon organizar una. La dependencia reconoció que de noche se requiere más cuidado: se suman Seguridad Pública y el área de Deporte, y el personal de apoyo también se duplica.

Donativo de pa\u00f1ales, toallitas h\u00famedas y leche infantil para inscribirse a la carrera 25N en San Juan del R\u00edo Quienes se inscriban deben entregar un donativo de pañales, toallitas húmedas o leche infantil. rotativo.com.mx

La carrera forma parte de las actividades por el 25 de noviembre, fecha internacional para erradicar la violencia contra mujeres y niñas. La Secretaría planteó correr en memoria de quienes ya no están, por las mujeres que ejercen su derecho a ocupar con seguridad los espacios públicos y por las que vendrán.

La categoría infantil se incorporó por solicitud y para fomentar el deporte desde edades tempranas, en línea con el trabajo de concientización que la dependencia realiza en sus áreas de capacitación.

La Secretaría invitó a los hombres a sumarse desde el apoyo, la organización y el respeto, y pidió a los medios difundir la convocatoria, que también se publicará en las redes sociales de la dependencia.

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