Querétaro, 21 de octubre de 2026.- La construcción de la terminal de pasajeros del tren México-Querétaro, en la zona de los Alcanfores, deberá contar con una manifestación de impacto ambiental (MIA), informó el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco del Prete Tercero.

La razón es la ubicación. La terminal se desarrollará fuera del derecho de vía federal, por lo que el trámite queda sujeto a la normativa estatal.

Del Prete Tercero explicó que los trabajos ferroviarios sí están contemplados en una evaluación ambiental federal, pero esa evaluación cubre únicamente las intervenciones dentro del derecho de vía. Las obras adicionales, añadió, deberán cumplir con la normativa estatal.

La misma exigencia alcanza al paso inferior de la calle Invierno. Aunque forma parte de las obras del tren, tampoco se encuentra dentro del derecho de vía federal, por lo que requerirá una manifestación de impacto ambiental específica.

«Para cualquier intervención fuera de la zona del derecho de vía, tendrán que presentar una manifestación de impacto ambiental para esos predios; es decir, la construcción de la terminal deberá contar con una manifestación de impacto ambiental, documento que aún no se presenta», señaló.

De acuerdo con el secretario, el documento de la terminal está pendiente de presentarse.

El procedimiento deberá incluir la acreditación de un uso de suelo compatible, un plan de manejo de vegetación y las medidas de compensación correspondientes por los impactos ambientales identificados.

En la práctica, el proyecto tendrá que demostrar que el predio puede destinarse a ese uso, definir cómo se manejará la vegetación y compensar los impactos que se identifiquen.

Del Prete Tercero sostuvo que las obras adicionales al proyecto ferroviario deben sujetarse a la legislación estatal. Por ello, la documentación correspondiente tendrá que presentarse antes de realizar las intervenciones que así lo requieran.

El titular de la Sedesu indicó que las autoridades estatales mantienen comunicación con las instancias federales responsables del proyecto para revisar las intervenciones previstas y garantizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales.

Con ello, la terminal en los Alcanfores y el paso inferior de Invierno quedan identificadas como las obras que requieren una manifestación propia, al ubicarse fuera del derecho de vía federal.